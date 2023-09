Avant le choc de titans entre l'Irlande et l'Afrique du Sud (samedi, 21 heures), Ronan O'Gara s'est exprimé sur les forces et faiblesses du XV du Trèfle, ainsi que sur son record de points battu par Jonathan Sexton.

Une bousculade en Auvergne. Telle est l'une des dernières images de Ronan O'Gara avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Alors qu'il fait le bilan des trois premières journées de championnat et qu'il entame la deuxième préparation de ses Rochelais, "ROG" s'est exprimé sur le début de Mondial de l'Irlande. Impitoyable d'efficacité face à la Roumanie et le Tonga, le XV du Trèfle marche sur l'eau avant de se confronter à la montagne sud-africaine (samedi, 21 heures).

Pour le manager des Maritimes, la Coupe du monde des Irlandais n'a pas encore débuté. "L’Irlande joue très bien depuis quelques années et c’est très agréable à voir. Mais la compétition commence vraiment contre l’Afrique du Sud, samedi. Ce sera un énorme défi, et je suis persuadé que l’Irlande est focalisée pour réaliser un grand match".

Auteurs d'une véritable démonstration face au Tonga, les Irlandais envoient un message à la concurrence !



L'année ou jamais pour l'Irlande

Arrivés à la troisième journée sans blessés majeurs, à l'inverse des Springboks, les Verts semblent dans la forme de leur vie. Pour celui qui ambitionne, un jour, de prendre les rênes du XV du Trèfle, les derniers "chelemards" sont faillibles et pourraient être mis en difficulté par la surpuissance du pack sud-africain. "Bien sûr que l’Irlande a des failles ! Toutes les équipes en ont. La question est de savoir si les Springboks vont les trouver et s'engouffrer dedans. Est-ce que les Irlandais sont capables d’arrêter la mêlée de l’Afrique du Sud et son paquet d’avants ? Et est-ce que les Boks sont capables de stopper le jeu rapide et la vitesse des Irlandais ? On verra mais j’ai hâte !" poursuit le double champion d'Europe en titre.

L'ancien buteur de l'Irlande Ronan O'Gara estime que le Mondial débute maintenant pour les Verts. Sportsfile / Icon Sport

Avec seulement deux défaites sur leurs vingt-neuf derniers matchs, les coéquipiers de Josh van der Flier sont plus en forme que jamais. Première nation mondiale, l'Irlande n'a pas le droit à l'erreur. Pour rappel, les Verts n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale en Coupe du monde. "Je pense que c’est l’année où jamais pour l’Irlande. Ils ont bien débuté le Mondial, mais cela va être cinq matchs à enchaîner s’ils vont en finale. Ils ont beaucoup de choses à travailler pour atteindre ce stade de la compétition, mais nous en sommes encore loin" prophétise "ROG", qui n'est plus le meilleur marqueur de points de l'Irlande depuis le 16 septembre.

Le record ? Je n'ai pas ressenti grand-chose

Face au Tonga, Jonathan Sexton a dépassé la légende du Munster grâce à un essai marqué tout sourire. Avec 1090 points au compteur, le Leinsterman est maintenant seul au monde, après une décennie de domination O'Gara. Mais l'ancien ouvreur du Trèfle s'y attendait. "Je n’ai pas ressenti grand-chose. Ce record a duré dix ans et j’étais choqué que cela ait duré aussi longtemps. La seule façon pour moi de garder ce record aurait été que Jonathan prenne sa retraite. Mais quand il a décidé de prolonger jusqu’au Mondial, c’était évident qu’il allait battre le record" admet le Californien de naissance.

Ronan O'Gara et Jonathan Sexton se sont côtoyés au Racing 92 en 2013. Fred Porcu / Icon Sport

"C’est quelque chose qui arrive souvent, c’est le sport ! Je ne suis pas du tout déçu, j’ai arrêté de jouer il y a dix ans et suis hyperchanceux et privilégié d’avoir vécu ce que j’ai vécu. Je suis très content pour Johnny, il bosse beaucoup et il est très sérieux. Pour moi, avoir l’opportunité d’entraîner La Rochelle et de gagner deux titres avec La Rochelle est phénoménale. Quand j’étais joueur j’étais très compétiteur, mais cela fait longtemps maintenant !". Vraiment, Ronan ?