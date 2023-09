En inscrivant plus de neuf points face au Tonga, Jonathan Sexton est devenu le meilleur irlandais de tous les temps. L'ancien record était de 1 083 points et était détenu par un certain Ronan O'Gara. Pour le symbole, Sexton est passé numéro 1 en inscrivant un essai.

Au moment de rentrer sur la pelouse de la Beaujoire de Nantes, Jonathan Sexton devait penser à deux choses. La première, aider les siens à signer une deuxième victoire en autant de matchs. La seconde, inscrire plus de dix points dans la rencontre pour marquer l'histoire et devenir le meilleur réalisateur irlandais de tous les temps. C'est chose faite. Alors qu'il n'avait plus que neuf points de retard sur O'Gara, Sexton a égalé l'actuel manager rochelais dès la 34ème minute face au Tonga après avoir réussi une pénalité et trois transformations. Il ne manquait plus qu'un coup de pied pour effacer des radars les 1 083 points d'O'Gara. History maker! \ud83d\udc51#TeamOfUs pic.twitter.com/jjYzLnBRs4 — Irish Rugby (@IrishRugby) September 16, 2023 Le record battu grâce à un essai Comme un symbole, c'est en marquant un essai que le joueur du Leinster est devenu le numéro 1. On jouait la 39ème minute à Nantes quand Ringrose a pris l'intervalle, avant de servir son ouvreur qui a terminé derrière les poteaux. Une réalisation qui restera à tout jamais dans la mémoire de l'ancien joueur du Racing 92. Il l'a d'ailleurs célébrée comme un jeune rugbyman, conscient de ce que représentaient ces 5 points offerts aux siens. Après un premier acte exceptionnal de sa part, le numéro 10 a regagné les vestiaires avec 16 points à son compteurs. Pas trop mal. Il a ensuite été remplacé à la pause et compte donc aujourd'hui 1 090 unités avec le XV du Trèfle.