Les craintes se sont confirmées pour l'Afrique du Sud et Malcolm Marx. Les Springboks ont annoncé ce jeudi que le talonneur s'était bloqué le genou lors d'un contact mercredi. Il souffre d'une rupture du ligament croisé et sera forfait pour le reste de la Coupe du monde.

Le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber confiait mercredi des inquiétudes autour de son deuxième ligne Eben Etzebeth et de son talonneur Malolm Marx. Le premier, sorti blessé lors du match face à l'Écosse, pourrait avoir besoin d'encore une dizaine de jours de repos avant de pouvoir reprendre la compétition. Le second, blessé à l'entraînement, devait passer des examens dans la soirée pour déterminer la nature de sa blessure. Ce matin, la nouvelle est tombée : Malcolm Marx est forfait pour le reste de la Coupe du monde 2023 puisqu'il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou. "Nous sommes extrêmement déçus pour Malcolm et nous lui souhaitons tout le meilleur dans son rétablissement", a déclaré Jacques Nienaber.

Pas encore remplacé

Le talonneur n'est pour l'instant pas remplacé dans le groupe a annoncé le sélectionneur : "Nous avons suffisamment de couverture au poste avec Bongi (Mbonambi) et Deon (Fourie) dans l'équipe, tandis que Marco (van Staden) s'y est également entraîné et a été nommé sur toutes nos feuilles d'équipe jusqu'à présent comme talonneur optionnel. Nous évaluerons nos besoins pour le reste du tournoi et confirmerons qui nous convoquons comme joueur supplémentaire plus tard cette semaine."