Le premier week-end de cette Coupe du monde s’est conclu ce dimanche. La mauvaise forme des Argentins et le manque de lucidité de Semi Radradra ont également symbolisé cette première salve de matchs.

1. Une Argentine décevante

Pour démarrer sa compétition, les Pumas ont joué les Anglais dans un match peu enivrant. Ils se sont inclinés 27-10 en ayant marqué le seul essai de la rencontre. Les coéquipiers de Julian Montova n’ont pas proposé grand-chose dans le jeu. Dans les mêlées, les touches ou encore les contacts, les Argentins ont été surpassés sur tous les points face à un XV de la Rose peu séduisant. Dans une impasse avant le début du mondial, on pensait les Pumas capables de bien débuter leur campagne, en prenant une sérieuse avance pour la première place de la poule D.

Pourtant en supériorité numérique quasiment tout le match, suite au carton rouge de Tom Curry à la 4e minute, l’Argentine n’a pas su profiter de ce pain béni. La fébrilité et le manque de fougue qu’on leur connaît si bien ont fait les affaires des joueurs de Steve Borthwick. Si l’on ajoute à ça la forme olympique de George Ford ce jour-là, le match était déjà plié. 27 points marqués entre drops et pénalités. Les Pumas ont l’air d’avoir conscience de leur mauvaise performance. Le centre toulousain Santiago Chocobares explique simplement leur défaite : "On n’a rien fait du tout dans ce match !"

L'Angleterre ne fait qu'une bouchée des Pumas qui ont pourtant joué en supériorité numérique quasiment tout le match !!!



Le film du match > https://t.co/kFw3QPYniC#RWC2023 #ENGvARG pic.twitter.com/6MYt6BKJ5c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

2. Radradra et Niniashvili peuvent mieux faire

Si les cadres ne sont pas au niveau, dur pour le reste de l’équipe de suivre. L’un des prospects de cette Coupe du monde, Davit Niniashvili, a coûté cher à la Géorgie. Les Lelos se sont inclinés 35-15 face à l’Australie. Pourtant l’arrière du Lou faisait un match intéressant. Accélérateur d’un jeu géorgien parfois maladroit, sa perte de balle en solitaire a été un coup de massue. Un essai concédé qui a laissé son équipe à 20 points d'écart. Passer le ballon sans regarder après une percée, c’est une erreur qui passe mal pour un cadre d’une équipe, surtout dans une Coupe du monde.

Un autre joueur qui a été fatal pour son équipe, le fidjien Semi Radradra. Les Fidji se sont inclinés face au Pays de Galles 32-26 dans un match à haute intensité. Faible en défense et coupable d’un essai gallois, le centre pourtant joueur phare des Fidji a réalisé une mauvaise performance. Dans la dernière attaque de la rencontre, à un essai transformé d’arracher la victoire, Semi Radradra avait l’occasion de mettre à terre les Gallois. Une action qui laisse un goût amer. Sur son aile, personne devant lui, il reçoit la passe de la dernière chance de Tuisova. Il n’avait qu’à réceptionner le ballon et courir pour aplatir le ballon. Son erreur vient encore plus ternir son mauvais match.

Déterminant offensivement, il a coûté cher en défense avant d’échapper le ballon de la gagne au bout d’un match fou… \ud83c\uddeb\ud83c\uddefhttps://t.co/W9MkPp19JS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 11, 2023

3. Une première journée sans surprise

On s’attendait à des équipes qui se révèlent, des surprises ou des grosses nations piégées par les petits pour ces premiers matchs de poules. Il n’en est rien ! Sur les 8 matchs, tous étaient prévisibles. Les favoris de chaque poule ont pris leur premier point : la France, l’Italie, l'Irlande, l'Australie, l’Angleterre, le Japon, l’Afrique du Sud et le Pays de Galles, tous n’ont pas bronché. Il ne fallait pas être un pro des pronos pour faire un huit sur huit. Certains avec un score fleuve qui leur offre le bonus offensif. Oui, nous parlons de ce 82-8 de l'Irlande face à la Roumanie.

Les classements de poules sont peut-être déjà joués à l’issue de cette journée. Cela vient gâcher cet esprit Coupe du monde qu’on aime tant. Voir de grosses équipes se faire surprendre par les outsiders. Espérons un peu plus de suspens et des matchs à haute intensité pour la suite.