L'Australie a dominé de bout en bout sa première rencontre face à la Géorgie (35-15). Les Wallabies n'ont jamais été inquiétés et ont pu compter sur un grand Ben Donaldson, auteur de vingt-cinq points.

Eddie Jones peut souffler ! Ses joueurs ont réussi leur entrée en matière dans cette Coupe du monde ce samedi. En perte de résultats ces deux dernières années, les Wallabies ont dominé la Géorgie pour leur entrée en lice (35-15). C'est la première victoire de l'ancien sélectionneur du XV de la Rose depuis son retour en Australie, lui qui était déjà à la tête des Wallabies pour la Coupe du monde 2003.

La Géorgie pourra avoir quelques regrets mais ne fait pas le poids face aux Wallabies !



Les Australiens ont montré un visage solide en première période. Les Wallabies ont rapidement pris l'ascendant sur une équipe de Géorgie assez timorée et ont inscrit deux essais en l'espace de dix minutes grâce à ses ailiers Jordan Petaia et Mark Nawaqanitawase, venus conclure deux belles séquences offensives. En face, les Lelos ont répondu sur une pénalité de Luka Matkava, insuffisant pour rivaliser avec l'Australie qui a marqué à trois reprises entre les perches grâce au pied de Ben Donaldson. Les Wallabies, auraient pu réaliser une première période parfaite sans la blessure de Tate McDermott. La tête du demi de mêlée a percuté le genou de Shalva Mamukashvili le laissant inconscient, quelques minutes, dans ses vingt-deux.

Les Australiens ne vont pas profiter de leur supériorité numérique en début de seconde période après le carton jaune de Miriani Modebadze à la sirène pour accélérer. Ce sont même les Géorgiens qui vont faire subir les Wallabies à quatorze contre quinze. Luka Ivanishvili, servi sur une sautée de Luka Matkava, aplatit en coin et sonne la révolte des siens. L'Australie se montre indisciplinée et les Lelos en profitent pour développer leur jeu et revenir dans leur match, mais Ben Donaldson punit la Géorgie. Sur une longue percée de Davit Niniashvili, l'arrière géorgien, ne trouve aucun coéquipier dans les quarante mètres australiens. Ben Donaldson récupère le ballon et part aplatir face aux perches. L'arrière aplatira une seconde fois face aux perches, à la suite d'une sautée de Carter Gordon, pour offrir le bonus offensif à son équipe. Tengiz Zamtaradze sauvera l'honneur aux abords de la sirène en aplatissant dans l'en-but australien sur un ballon porté.

Ben Donaldson, le sauveur

Ben Donaldson aura été le grand artisan de la victoire de l'Australie. L'arrière wallaby aura inscrit 25 des 35 points de son équipe et s'est montré solide au pied en plus d'avoir tué le match alors que son équipe subissait les nombreuses offensives géorgiennes. C'est également lui qui permet à l'Australie de rentrer avec le bonus offensif grâce à son deuxième essai en seconde période.

Les Wallabies seront opposés, le 17 septembre, à Geoffroy Guichard, aux Fidji pour l'une des affiches du groupe C. De son côté, la Géorgie jouera à Toulouse son deuxième match de poule face au Portugal.