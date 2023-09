Il y a un homme qui a été essentiel dans la victoire des Anglais. George Ford. Le demi d'ouverture a mené les siens vers le succès aussi bien dans le jeu collectif qu'individuellement en claquant pas moins de trois drops en l'espace de dix minutes.

Dans la Troisième Mi-Temps les journalistes du Midi Olympique sont longuement revenus sur la prestation des Anglais face à l'Argentine. Pour rappel, le XV de la Rose s'est imposé (27-10) face aux Pumas à 14 contre 15 suite au carton rouge de Tom Curry. Une prestation éclatante que personne n'avait vraiment vu venir au vu de la forme du moment des Anglais. Pourtant les hommes de Steve Borthwick l'ont fait et avec la manière !

Les leaders ont répondu présents et un homme dans ce match a particulièrement brillé. C'est George Ford (30 ans, 89 sélections). Le demi d'ouverture anglais s'est illustré par ses drops, trois en l'espace de dix minutes qui permettaient aux siens de creuser un écart important. Il a également été précieux dans le jeu courant et par son leadership comme l'expliquait le sélectionneur en conférence de presse d'après match. En plus de ça il n'a pas tremblé face aux perches inscrivant la totalité des points de son équipe !