Le pays de Galles n'est pas tombé dans le piège et s'est imposé face aux Fidji (32-26). Après un Tournoi raté, les hommes de Warren Gatland retrouvent le sourire et lancent leur Coupe du monde, avec un point de bonus offensif en prime.

Le premier choc du groupe C, qui compte également l'Australie, a tourné à l'avantage du pays de Galles (32-26), qui l'a emporté à l'expérience à Bordeaux face aux puissantes Fidji. Les Gallois ont parfaitement entamé leur Coupe du monde grâce à une pénalité de Dan Biggar. Les joueurs de Warren Gatland vont ensuite accélérer et inscrire un premier essai grâce à Josh Adams, venu conclure une superbe percée de George North.

Le XV du Poireau, va ensuite subir et laisser les Flying Fijians répondre après un exploit individuel de Waisea Nayacalevu, venu se défaire d'un mauvais plaquage de Dan Biggar pour aller aplatir non loin des perches. Waisea Nayacalevu est également à l'initiative du deuxième essai fidjien. Sur une feinte de passe, le trois-quarts centre remet vers Semi Radradra qui perce et sert sur un plateau d'argent Lekima Tagitagivalu. Les Gallois, moins tranchants qu'en début de période, répondent sur une nouvelle pénalité de leur demi d'ouverture.

Dans le meilleur match du Mondial jusqu'à présent, les Gallois s'imposent face à des Fidjiens qui auront de nombreux regrets (comme beaucoup d'entre nous, on va pas se le cacher...)#RWC2023 #WALvFIJ pic.twitter.com/4D12352crN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Discret, jusque-là, George North profite d'un manquement de la défense fidjienne pour redonner l'avantage aux siens en allant aplatir face aux poteaux. Les Fidjiens auraient pu répondre en fin de période, mais sur un pick&go, Eroni Mawi voit le ballon s'échapper au moment d'aplatir en force. À la pause, le XV du Poireau est devant de quatre points.

Deux éclairs fidjiens

Comme en première période, les Gallois commencent mieux et vont être récompensés de leurs efforts sur un essai de Louis Rees-Zammit, à la réception d'un coup de pied de Dan Biggar, vient aplatir en coin après un superbe mouvement initié par Gareth Davies et Liam Williams. En face, les Fidjiens se montrent plus indisciplinés et moins conquérant, laissant la maîtrise du jeu à leur adversaire. Après avoir eu un regain de forme à l'heure de jeu, les Fidji ne parviennent pas à conclure sur leur temps fort et les Gallois en profite.

Après une séquence initiée par un 50-22 de Dan Biggar, Elliot Dee aplatit en force sur un ballon porté et offre aux siens le bonus offensif. Josua Tuisova rapprochera les Fidji du bonus défensif en aplatissant après contact à moins de dix minutes du terme de la rencontre face à des Gallois ayant joué la montre sur la fin de match. Peni Ravai, a été proche d'offrir également le bonus offensif et défensif aux siens, mais l'arbitrage vidéo a refusé son essai survenu dans un ruck.

Cependant, sur l'action suivante, les Fidjiens inscrivent un essai groupé qui ne sera pas transformé par Teli Tela, mais qui leur permettra de repartir de Bordeaux avec le bonus défensif et offensif. Semi Radradra aura l'occasion d'offrir à Teli Tela la balle de match, mais le trois-quarts fidjien relâche le ballon à la sirène alors qu'il avait le chemin dégagé pour aller aplatir.

Les Gallois ont laissé passer l'orage

Une statistique souligne que les Gallois ont subi : les plaquages. En première période, les joueurs de Warren Gatland ont réalisé 111 plaquages pour contenir les assauts fidjiens tandis les Flying Fijians, n'ont eu à en réaliser que 41. Les joueurs de Simon Raiwalui ont ensuite payé leur jeu supersonique en seconde période et ont pioché physiquement pendant la première moitié de la seconde période.

Le pays de Galles sera opposé au Portugal à Nice le 16 septembre tandis que les Fidji devront faire face aux Wallabies, l'autre gros morceau du groupe C, le lendemain à Saint-Étienne, pour une rencontre qui sera déterminante pour les Flying Fijians.

Plus d'informations à suivre...