Avant d'affronter le XV de France sur ses terres lors du match d'ouverture de la Coupe du monde ce vendredi soir, le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster a essayé de mettre la pression sur les épaules de ses adversaires, et de dédramatiser la portée de ce rendez-vous.

Comment jugez-vous l'état d'esprit de votre équipe avant d'affronter la France ?

Très bon. On a eu quelques blessures, mais on savait que Brodie (Retallick) et Shannon (Frizell) ne seraient pas prêts pour ce match. Ils sont tous les deux en voie de rétablissement. La préparation s’est bien passée et on a réussi un excellent Rugby Championship. Après nos performances contre l'Australie et l'Afrique du Sud, on a fait de nous d’un seul coup les favoris de la Coupe du Monde. Et il a suffi d’une performance moyenne à Twickenham pour qu’on devienne la pire équipe All Blacks de tous les temps.

Malgré cette lourde défaite face aux Springboks, êtes-vous confiant ?

C’est vrai que certains vont faire leurs débuts en Coupe du monde, mais beaucoup d'entre eux sont là depuis quelques années. Il n'y a pas beaucoup de tout nouveaux joueurs. En Coupe du monde, il y a un fil rouge, on peut faire de la préparation mentale. On le sait, beaucoup de joueurs parmi les plus expérimentés étaient déjà impliqués avant qu’on arrive ici. On a des leaders, comme Sam (Cane), qui ont fait du bon boulot pour préparer tout le monde, mais c’est difficile de savoir ce qu'il en est réellement tant que les joueurs ne sont pas sur le terrain en train de vivre ce moment. Pour moi, c’est un atout. Ils sont enthousiastes et on va essayer de ne pas leur mettre trop de pression et de les laisser faire ce qu'ils savent faire.

Le public sera acquis à la cause des Français vendredi soir. Votre objectif sera-t-il de vite faire redescendre l'ambiance ?

C'est toujours ce qu’on a envie de faire quand on joue à l'extérieur et encore plus cette fois-ci. Quand on est venus ici en 2021, j'avais trouvé que c'était de belles conditions pour jouer au rugby. Il y avait une ambiance fantastique dans le public, la France a bien lancé son match, elle nous a mis en difficulté. On sait ce qui nous attend. Ça va être un événement extraordinaire et on ne voudrait manquer ça pour rien au monde. C’est un privilège de pouvoir jouer ce match. On sait que l’entame va être très dure, mais il va falloir y mettre la même intensité qu’eux.

Pour vous, la pression est-elle sur le XV de France ? Disputera-t-il son match le plus dur depuis quatre ans ?

J’espère bien, je ne sais pas. Ça fait deux ans que la France produit du grand rugby, tout le monde a pu assister à la montée en puissance de cette équipe. On l'a vue soumise à la pression, confrontée aux attentes et aux espoirs du public. La Coupe du monde se joue en partie sur le mental, sur le fait d’être en confiance et d’avoir le courage de sortir le match qu'il faut au bon moment. Ce n'est qu’une fois dans le bain qu’on verra où en est tout le monde. L'objectif principal, c’est de sortir de la poule et d'atteindre les quarts de finale. Qu'on gagne ou qu'on perde, il faudra toujours se qualifier en quarts... En 2019, on avait battu l'Afrique du Sud pour notre premier match et on a vu ce que cela avait donné. On a envie de réussir une grande performance face aux Français et de nous faciliter la vie. Mais je suis certain qu'ils ne pensent qu’à faire la même chose.

Après sa blessure contre l'Afrique du Sud, Jordie Barrett n'est pas aligné pour le match d'ouverture contre la France. Comment avez-vous pris cette décision ?

Il était très près de jouer. Après le match de Twickenham, on ne savait pas trop à quoi s’en tenir, puisqu’il avait quelques douleurs. C’était a priori une blessure après un choc au niveau du genou. Il s’agit en quelque sorte d’une mesure de précaution. On compte plutôt qu’il soit disponible la semaine prochaine.

Il sera remplacé ce vendredi par Anton Lienert-Brown...

Anton est très expérimenté. Il a connu quelques années difficiles, mais il a travaillé dur en vue de ce match. Il peut couvrir les postes de 12 et de 13 pour nous. David (Havili) revient d'une longue blessure, il n'avait fait qu'un seul match avec la province de Tasman avant notre arrivée ici. On le sentait un peu en retrait, même s'il s'entraîne vraiment bien. On a préféré miser sur l'expérience d'Anton. Il ne demande qu’à montrer qu'il a retrouvé la confiance, et on croit vraiment en lui.

L'absence de Jonathan Danty, côté français, peut-elle peser lourd ?

A priori oui, mais (Yoram) Moefana est un très bon joueur, il a beaucoup d’expérience. La France a fait comme nous ces deux dernières années, elle s’est donné de la profondeur et différentes options. Ils sont habitués à certains automatismes avec Danty, mais ils ont aussi réussi à bien se débrouiller sans lui. Ça aurait pu donner un joli duel entre Jordie et Danty, mais qui sait, peut-être que ce n’est que partie remise ?

Vous attendez-vous à une initiative française face au haka ?

Je ne sais pas mais, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas de problème avec ça dans la mesure où c'est fait avec respect. Le haka est un moment important pour nous, il nous permet de nous connecter les uns aux autres, et au passé. Je sais que le public et nos adversaires vont respecter cela.