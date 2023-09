C’est avec un "Bonjour à tous" en Français dans le texte que le numéro 8 des Blacks Ardie Savea a commencé à répondre aux questions, avec le sourire. Mais pas sans détermination...

On a cru comprendre que votre équipe a été vexée d’être cataloguée comme une des "pires équipes néo-zélandaises de l’histoire" et réduite par de nombreux observateurs au rang d’outsider, avant de défier les Bleus sur leurs terres. Dans quel état d’esprit vous situez-vous ?

Le XV de France est une des meilleures équipes au monde à l’heure actuelle, c’est une certitude. Cette équipe est très physique, avec des grands joueurs dans toutes les lignes. Je sais que les pronostiqueurs nous voient moins bien depuis notre match contre l’Afrique du Sud, qui s’est disputé dans un contexte particulier pour nous… On verra bien vendredi à quel niveau nous nous situons réellement.

Dans 48 heures sera donné le coup d’envoi de ce match d’ouverture dont on parle depuis presque trois ans… Arrivez-vous à contenir votre excitation et la pression qui va commencer à monter ?

Dans n’importe quel pays, disputer le match d’ouverture contre le pays hôte, ça ne peut être qu’un moment à part, magique, magnifique. C’est le rêve pour n’importe quel joueur de rugby. Nous allons avoir cette chance et il faut juste en profiter et savourer le moment présent. Pour l’avoir découverte en 2021, l’ambiance au Stade de France est fabuleuse. On n’attend pas autre chose vendredi et c’est normal, le public voudra pousser derrière son équipe. Il n’y a aucune pression par rapport à ça, c’est juste une chance qui nous est offerte de vivre des moments aussi fabuleux.

En troisième ligne, Sam Cane retrouvera sa place de numéro 7 tandis que dalton Papali’i sera titulaire au poste de flanker "côté fermé". Pensez-vous que l’équilibre sera meilleur que face aux Springboks ?

Dalt’s ne parle pas beaucoup mais croyez-moi, sur le terrain, il fait le job. Avec Sam, je pense que nous avons un bon équilibre. Jouer avec eux, c’est toujours très bien.

Quel regard portez-vous sur votre vis-à-vis Gregory Alldritt ?

C’est un grand joueur. Sincèrement, je suis un grand fan. C’est le genre de mec que l’on regarde toute l’année à la télé de l’autre côté du monde, et qu’on a forcément envie de croiser sur un terrain. Je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge.