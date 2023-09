C’est par la voix de leur demi de mêlée Aaron Smith que les Néo-Zélandais ont annoncé avoir préparé un plan pour empêcher le capitaine tricolore de rayonner. Un marquage quasi individuel habituel pour lui ces derniers mois, auquel Antoine Dupont devra pourtant encore répondre.

À 24 heures du coup d’envoi de ce match d’ouverture de la Coupe du monde, deux mots revenaient sur les lèvres de tous les suiveurs néo-zélandais. Quatre syllabes devenues presque banales pour l’aficionado tricolore, qui cristallisaient évidemment toutes les attentions : Antoine Dupont. Interrogé au sujet de son vis-à-vis quant à la pression démentielle pesant sur ses épaules et susceptible de l’étouffer, le demi de mêlée néo-zélandais Aaron Smith a préféré jouer la carte de la boutade.

"Est-ce que la pression peut l’étouffer ? Je ne sais pas, les gars il faudrait que vous le lui demandiez directement. De ce que j’ai vu, il a su bien gérer tout ça. C’est clair qu’il doit y avoir beaucoup de pression, mais apparemment, il s’en nourrit pour mieux jouer. En général, il a tendance à se transcender sur les gros matchs. J’espère qu’il ressent la pression, mais Antoine n’est pas le seul acteur de ce match. En tout cas, il peut compter sur le soutien de tout le pays."

Et de reprendre, plus en détail, quant à l’importance de Dupont dans le système de jeu tricolore. "Plus besoin de le présenter, vous le connaissez tous aussi bien que moi. Antoine Dupont est un athlète et un joueur extraordinaire. Il a prouvé au cours des dernières années qu’il est une figure majeure du rugby, comme en témoignent les distinctions qu’il a reçues. Il est évidemment un élément très important du jeu français, celui qui est à l’origine de beaucoup d’initiatives même s’il porte beaucoup moins le ballon par le passé. Mais il demeure une grande menace pour nous."

"Notre plan est prêt et nous allons le mettre à exécution"

Qu’il s’agira de museler ? Évidemment. Et pour cela, les All Blacks n’ont pas caché qu’ils se présenteront sur la pelouse avec un plan de jeu très précis, afin de limiter l’influence du stratège-dynamiteur tricolore. "Toutes les équipes du monde ont un plan pour contrer Antoine Dupont, le notre est aussi prêt et nous allons le mettre à exécution. Bien sûr que j’aurai ma part à jouer, mais les années m’ont montré qu’en préparant un match en se focalisant sur son adversaire direct, on a tendance à perdre de vue ce que l’on a à faire. Ce match ne se résume pas à mon duel face à lui. Il va s’agir pour moi de tenir mon rôle au service de l’équipe. Bien entendu, on va être très vigilants sur Dupont et sur ses actions. On va faire en sorte de limiter son rayon d’action, mais c’est un travail collectif. Avec les joueurs qu’ils ont, le danger peut aussi venir de partout."

Autrement dit ? S’ils chercheront à lui imposer une pression directe autour des rucks et sur ses dégagements, on peut surtout attendre des All Blacks qu’ils cherchent à empêcher Dupont de trouver des connexions avec ses coéquipiers, notamment lorsque celui-ci se projette au soutien de ses partenaires après un franchissement. Un plan déjà exécuté par les Ecossais lors du match de préparation de Saint-Etienne qui n’avait pas tout à fait fonctionné, dans la mesure où en cherchant à encercler Dupont, les défenseurs écossais avaient délaissé d’autres joueurs, comme par exemple sur l’essai d’Ollivon après une contre-attaque de Ramos. Reste que les Blacks ne sont pas les Ecossais et que, venant d’eux, on peut s’attendre à un plan encore plus précis et redoutable pour tenter de gâcher la fête des Bleus...