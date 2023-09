A la veille du match d'ouverture de la Coupe du monde contre les All Blacks, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert - qui se sait très attendu après le forfait de Romain Ntamack - promet de conserver son naturel et de saisir les opportunités quand il y en aura.

Ian Foster, le sélectionneur néo-zélandais, n’a pas caché son envie de réduire le public au silence ce vendredi. Êtes-vous prêt pour ce défi ?

Oui, bien sûr. Nous nous sommes préparés pendant quasiment deux mois pour ce match et cet événement. On se doute que les All Blacks répondront présents, c’est une belle affiche. Mais la vérité sera sur le terrain. Nous avons hâte d’y être, nous sommes très excités car on sent l’engouement autour de nous. Ce sera un grand moment pour nous tous.

L’utilisation du jeu au pied sera-t-elle une des clés principales du match ?

En tout cas, c’est une arme fatale au niveau international. On l’a beaucoup utilisé avec ce groupe depuis pas mal de matchs. On sait que, plus on met la pression à l’adversaire, plus on l’oblige à jouer chez lui pour gérer des situations critiques, plus il a tendance à nous donner des éléments pour le contrer. Ce sera un match très stratégique, il ne faut pas rendre de ballons faciles aux All Blacks qui ont beaucoup d’individualités capables de faire la différence.

Beauden Barrett, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, a déclaré que vous êtes un joueur de classe mondiale…

C’est toujours plaisant de recevoir des compliments de la part d’un joueur de ce statut. D’autant plus que je l’admire beaucoup et que je l’apprécie.

Comme le XV de France, la Nouvelle-Zélande joue avec un arrière capable d’évoluer à l’ouverture...

Les All Blacks jouent un peu comme nous, avec l’association de deux meneurs de jeu. Richie Mo’unga ou Beauden Barrett sont très talentueux, ils peuvent faire la différence à la main ou au pied, ils ont une vision du jeu assez exceptionnelle. Chacun peut prendre le jeu à son compte à tout moment. Des fois, c’est un des deux en 10, puis inversement. Il faudra rester structuré par rapport à notre plan défensif afin de leur donner le moins de temps possible pour être créatifs.

Comment jugez-vous votre entente avec Antoine Dupont ?

Elle est top, on s’entend super bien. Cela fait maintenant quelques années qu’on s’entraîne et qu’on joue ensemble. Nous avons des repères et des automatismes. C’est un plaisir de jouer avec lui, c’est un joueur de classe mondiale. Il crée toujours du danger autour de lui. Quand il est là ou quand il n’est pas là, on le sent. Il est précieux dans ses interventions défensives et en attaque. Il a une aura et un poids sur notre équipe qui mettent tout le monde en confiance.

Comment abordez-vous votre rôle d’ouvreur sur ce match d’ouverture ?

Je vais rester fidèle à moi-même. Quand j’entre sur un terrain, c’est pour que l’équipe se sente le mieux possible collectivement. Si on prend l’exemple du dernier match contre l’Australie, en première mi-temps, c’était plus tendu, il y avait moins d’espaces. Nous sommes restés dans la gestion et l’occupation. Puis les espaces sont arrivés en deuxième mi-temps et c’était plus facile de mettre notre jeu en place. On verra en fonction de ce que vont nous proposer les All Blacks. Cela ne change pas ma façon d’être et de jouer. Je saisirai les opportunités qui se présenteront à moi mais l’important sera de respecter la stratégie mise en place.