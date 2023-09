Ce mercredi midi, Fabien Galthié a dévoilé la fameuse équipe qui défendra les couleurs de la France lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande vendredi (21h15). Une composition sans grande surprise, si ce n'est le retour d'un banc avec cinq avants et trois trois-quarts. Cameron Woki et Thibaud Flament seront associés en deuxième ligne alors que Yoram Moefana sera titulaire au centre.

Cela fait quatre longues années qu'elle est attendue... et elle est enfin là ! La première composition du XV de France pour la Coupe du monde 2023 a été dévoilée ce mercredi midi par Fabien Galthié, accompagné par le capitaine Antoine Dupont. Ce vendredi soir (21h15), les Bleus défieront les terribles All Blacks - qui n'ont jamais perdu en phase de poules de Coupe du monde - lors du match d'ouverture de la compétition. Tous les regards seront donc tournés vers le Stade de France et les 23 joueurs tricolores. De cette composition, il faut avant tout retenir trois choses.

Une deuxième ligne qui se connaît

La première, c'est la titularisation de Yoram Moefana. L'habituel titulaire avec le numéro 12, Jonathan Danty, a été touché à l'ischio-jambier lors du dernier match de préparation face à l'Australie et a longtemps été incertain face aux Néo-Zélandais. Le staff a finalement préféré éviter le moindre risque de rechute pour le Rochelais, alors que Cyril Baille et Anthony Jelonch sont encore sur le carreau et que Romain Ntamack et Paul Willemse sont forfaits pour l'ensemble de la compétition. Le Bordelo-Béglais Moefana a donc été choisi, lui qui a déjà suppléé Danty à plusieurs reprises, notamment lors des trois premières journées du dernier Tournoi des 6 Nations.

La titularisation du Futunien n'est donc pas une surprise, tout comme celles de Cameron Woki et Thibaud Flament. Avec le forfait de Paul Willemse, mentionné plus haut, un doute subsistait au sujet de la deuxième ligne. La tentation d'utiliser la densité de Romain Taofifenua ou de Bastien Chalureau d'entrée de match n'a pas fleuri dans la tête de Fabien Galthié et c'est le duo Cameron Woki - Thibaud Flament qui sera au coup d'envoi. Les deux compères avaient déjà partagé une place dans la cage lors du deuxième match de préparation face à l'Écosse mais aussi et surtout lors des deux premiers tests de la tournée d'automne 2022 contre l'Australie et l'Afrique du Sud.

Un banc en "5-3"

Romain "Tao" est donc bien sur le banc. Un banc qui change d'allure par rapport à d'habitude, puisque le fameux "6-2" (six avants, trois trois-quarts) est délaissé. C'est avec une formation en "5-3" que les finisseurs tricolores tenteront d'apporter de l'impact. Première conséquence : Sekou Macalou fait les frais de cette réorganisation est ne fait pas partie des 23. Paul Boudehent profite, lui, de sa polyvalence (capable de jouer deuxième ligne, troisième ligne et centre) pour intégrer le banc des remplaçants. Arthur Vincent est aussi présent pour couvrir les postes d'ailier et de centre, tandis que Melvyn Jaminet couvre l'arrière.

Pour le reste, il n'y a pas de surprise, les cadres sont bien là. La charnière Dupont - Jalibert a été validée alors que Gabin Villière garde sa place sur l'aile. Reda Wardi est titulaire à gauche de la première ligne et débutera devant Jean-Baptiste Gros.

La composition des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Lucu, 22. Vincent, 23. Jaminet.