Le verdict est tombé pour Antoine Battut, l'ancien troisième ligne reconverti entraîneur, reconnu coupable par le tribunal de Bayonne de "violence aggravée" pour des faits remontant à août 2022. Il écope de six mois de prison avec sursis.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a tranché : l'ancien entraîneur de Bayonne a été reconnu coupable de "violence aggravée" et a été condamné à six mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende.

Pour rappel, les faits reprochés à l'ancien troisième ligne remontent au 22 août 2022. Spécialiste, alors, du secteur de la touche de l'Aviron bayonnais, Antoine Battut accompagné de Cyril Gomes (ancien préparateur physique) avaient décidé de se rendre à l'hôpital pour aller au chevet d'un de leurs amis pris en charge par les pompiers après être tombé en scooter au sortir d'une boîte de nuit.

Seulement voilà, les mesures de protection anti-covid avaient empêché les deux hommes d'aller auprès de leur ami dans le box médicalisé de la clinique Aguilera, ce qui avait provoqué une vive altercation. Le temps que l'infirmière quitte les lieux pour prévenir la police, son collègue infirmier était au sol, en sang. Le lendemain, Antoine Battut avait reconnu les faits en se rendant de lui-même au commissariat. Deux jours après les faits, il postait un message d'excuses sur les réseaux sociaux : "Le 23 août dernier, pour la première fois de ma vie, j’ai perdu pied et je ne me l’explique pas. J’ai déçu. Je souhaite présenter mes excuses à toutes et à tous. Bien entendu, j’ai des remords et des regrets à l’égard d’un personnel soignant qui est là pour nous aider, comme je l’ai personnellement éprouvé par le passé. Ne doutez pas de ma sincérité. À très vite, je nous le souhaite."

Cyril Gomes, lui, n'a jamais reconnu avoir brutalisé le personnel médical de la clinique.

Cyril Gomes, le préparateur physique actuel de l'UBB, blanchi

Le procureur de la République avait requis huit mois de prison avec sursis, 3 000 euros d'amende, et un stage de citoyenneté à l'encontre d'Antoine Battut, et six mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende contre Cyril Gomes, lors de la comparution des deux hommes au mois de juillet dernier.

Si Battut a été condamné à six mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende, Cyril Gomes, aujourd'hui dans le staff de l'Union Bordeaux-Bègles, a été relaxé. À l’époque, l'Aviron bayonnais avait licencié Antoine Battut (Gomes n'était plus salarié), et dans ce dossier, le club s'était porté partie civile et demandait 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice d'image que l'affaire aurait entraîné. Le tribunal a débouté Bayonne, jugeant sa demande irrecevable. Les deux parties (Bayonne et Battut) se retrouveront devant le conseil des prud’hommes dans les mois à venir car Antoine Battut conteste toujours son licenciement.