L'ancien entraîneur de l'Aviron bayonnais Antoine Battut a vu le procureur de la République requérir huit mois de prison avec sursis, après son procès pour "violences aggravées". Cyril Gomez, présent avec lui au moment des faits, pourrait lui être condamné à six mois avec sursis.

Le 23 août 2022, Antoine Battut aurait frappé un infirmier, alors qu'il était en état d'ébriété. Ce mardi 4 juillet, 8 mois de prison avec sursis, 3 000 euros d'amende et un stage de citoyenneté ont été requis à son encontre par le procureur de la République, confirme France Bleu. Pour Cyril Gomez, ancien préparateur physique du club basque et qui était en sa compagnie ce soir-là, ce sont six mois avec sursis et 1000 euros d'amende qui ont été demandés. Les deux sanctions requises l'ont été sans inscription aux casiers judiciaires.

Violence physique et émotionnelle

Présent à la barre, Antoine Battut s'est montré touché et a assumé. Il reconnaît les faits mais ne dit ne pas se souvenir du nombre de coups de poing donnés. "Le problème n’est pas qu’il y ait eu ce soir-là, un, deux ou trois coups de poing, explique le Procureur de la république. Ces violences sont reconnues, assumées, expliquées. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont réelles, inadmissibles surtout dans le lieu dans lequel elles se déroulent. Il y a la violence physique et la violence émotionnelle ressentie par le personnel soignant."

Me Le Bras, avocat de Cyril Gomez, plaide la bonhomie des accusés, "deux bons gars" selon lui. "Tout au long de leur carrière sportive, ils n’ont pas eu à se faire reprocher un seul débordement de comportement". L'avocat de la partie civile Me Tugas demande, lui, 3.000 euros de dommages et intérêts au nom du préjudice moral pour l'aide soignante, choqué lors des faits et qui vit ce procès avec émotions à ce jour.

Le délibéré du jugement aura lieu le 5 septembre.