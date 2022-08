L’ensemble des joueurs et membres du staff de l’Aviron bayonnais avaient eu droit à trois jours de repos en ce début de semaine. La reprise des entraînements était prévue pour ce jeudi matin pour ensuite vivre dix jours de préparation intense avant le coup d’envoi du Top 14. Lundi soir, plusieurs membres du staff se sont retrouvés pour faire la fête. La soirée a basculé en sortant de la discothèque La Licorne située à Bidart, quand un membre du staff a eu un accident de scooter.

Antoine Battut, entraîneur de l’Aviron, et Cyril Gomes, ancien préparateur physique du club, ont alors décidé d’accompagner leur ami aux urgences de la clinique Aguilera à Biarritz. A leur arrivée, une aide-soignante leur aurait expliqué qu’il était impossible pour les accompagnants d’entrer dans l’établissement en raison du protocole Covid, vite assisté par un infirmier qui aurait senti la nécessité d’intervenir. Ce dernier aurait alors été frappé au visage, s’écroulant au sol. D’autres coups auraient alors été portés pendant que l’aide soignante se trouvait au téléphone avec la police.

Antoine Battut et Cyril Gomes ont été placés en garde à vue. Selon nos informations, l’entraîneur de l’Aviron aurait été remis en liberté après avoir été présenté à un juge à l’issue de sa garde à vue ce mercredi après-midi. De son côté, le club a fait un communiqué pour préciser que "la Direction, qui recevra au plus vite le salarié concerné, condamne fermement ces faits qui se sont déroulés dans un contexte privé. Soucieux de laisser la justice effectuer son travail, le club ne fera aucun commentaire supplémentaire et prendra toutes les dispositions qui s’imposent." Il convient de rappeler que pour l'instant les deux auteurs présumés des faits bénéficient de la présomption d'innoncence. De l’autre côté, la victime devrait avoir besoin d’une longue période de rétablissement puisque cette agression devrait entraîner une longue incapacité de travail. Les salariés de la Clinique Aguilera seraient sur le point de faire grève ce vendredi pour dénoncer un manque de moyen humain aux urgences de nuit.

Les joueurs de l'Aviron ont rendez-vous ce jeudi à 11 heures pour la reprise de l'entraînement.