Sur le réseau social Twitter, le technicien bayonnais Antoine Battut est passé aux aveux. Accusé d'avoir pris part à l'agression d'un infirmier du service des urgences de la clinique d'Aguilera (Biarritz), le mardi 23 août dernier, en tout début de matinée, l'ancien troisième ligne a posté ce jeudi soir un message d'excuses.

Le voici : "Le 23 août dernier, pour la première fois de ma vie, j’ai perdu pied et je ne me l’explique pas. J’ai déçu. Je souhaite présenter mes excuses à toutes et à tous. Bien entendu, j’ai des remords et des regrets à l’égard d’un personnel soignant qui est là pour nous aider, comme je l’ai personnellement éprouvé par le passé. Ne doutez pas de ma sincérité. À très vite, je nous le souhaite."

À la suite des faits s'étant déroulés dans la nuit de lundi à mardi, Antoine Battut avait été placé en garde à vue aux côtés de l'ancien préparateur physique de l'Aviron, Cyril Gomes, également mis en cause dans cette affaire de "violences aggravées". Selon nos informations, l'entraîneur adjoint avait ensuite été présenté à un juge le mercredi 24 août, avant d'être remis en liberté.

Comme l'évoque le quotidien Sud Ouest, un préavis de grève a récemment été déposé par le syndicat CFDT santé. Le but est de taper du poing sur la table à propos des problèmes auxquels peuvent être confrontés les soignants. Celui-ci a pris effet à partir de ce jeudi 25 août, 20 heures. Il prendra fin le vendredi 26 août, au soir.