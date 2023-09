La réaction des Dacquois, la confirmation de Valence-Romans, mais aussi la folie montalbanaise et la nouvelle excellente prestation du RC Vannes... Tout ça, c'était la troisième journée

Dax, ça, c’est de la réponse

Mis sous pression par leur président Benjamin Gufflet après les deux premières défaites de la saison, les joueurs et le staff de l’US Dax ont apporté une magnifique réponse ce vendredi, en se payant Grenoble (28-23). Pourtant pas favoris face à une équipe de Grenoble qui n’avait pas fait tourner, les Dacquois ont fait plus que tenir la dragée haute au finaliste sortant de Pro D2. Solidaires et efficaces en défense, les hommes de Jean-Frédéric Dubois se sont appuyés sur leurs leaders pour faire la différence. Le Fidjien Bolakoro a d’ailleurs montré l’exemple en aplatissant en force le premier essai du match. Il fut imité par son compère du centre Bastien Daguerre quelques minutes plus tard.

Profitant des limites grenobloises, notamment en touche, les Landais inscrivaient même un troisième essai. Après une belle passe de Romuald Séguy, Théo Gatelier servait Théo Duprat. L’arrière résistait au retour de Dridi pour permettre aux siens de rêver au bonus offensif. Mais un essai de Steeve-Blanc Mappaz tuait cet espoir. L’essentiel était ailleurs : Dax a enfin gagné en Pro D2, s’est prouvé qu’il avait le niveau et lance enfin sa saison. Grenoble, au courage, est parvenu à prendre le bonus offensif en fin de match et se trouve maintenant avec -1 point au classement.

Montauban au bout de l'envie

Morts de faim, les Montalbanais ont décroché ce vendredi soir un succès de prestige face à Brive (24-28). Plus que courageux, les hommes de Pierre-Philippe Lafond ont tout donné physiquement pour combler l'écart de niveau qui semblait séparer les deux équipes. Portée par un Jérôme Bosviel des grands jours, l'USM a aussi su trouver des solutions offensives, en plantant quatre essais aux hommes de Patrice Collazo, favoris pour la montée en Top 14 à la fin de la saison.

Bastien Guillemin, Tyrone Viiga, Alexis Bernadet et Lewis Bean ont répondu aux réalisations de Asaeli Tuivuaka, Saïd Hirèche et Arthur Bonneval. Réduits à quatorze à la 50e minute après le carton rouge de Quentin Witt pour un déblayage dangereux, les Montalbanais tremblaient en fin de match. Les Brivistes ont vu un dernier essai leur être refusé et ont ensuite manqué de marquer alors qu'ils se trouvaient à quelques centimètres de la ligne sapiacaine après la sirène. Merveilleux de solidarité, les Vert et Noir l'emportaient et poursuivent leur bon début de saison.

Biarritz sort la tête de l'eau

Une semaine après l'énorme claque subie à Valence-Romans (55-0), l'heure était à la remise en question pour le BO. En recevant Soyaux-Angoulême, la victoire était primordiale pour un groupe en crise de confiance. Ce vendredi, ce fut dur, peu convaincant, mais Biarritz a glané les quatre points de la victoire à Aguiléra (23-18). Pourtant, tout était parti pour être une soirée tranquille pour le BO. Gervais Cordin puis Temo Matiu filaient derrière la ligne et donnaient un avantage conséquent au club basque (20-6 à la pause).

Mais la fébrilité fit son retour dans le second acte, lorsque les visiteurs parvenaient enfin à jouer leur rugby. Sans complexe, les hommes d'Alexandre Ruiz marquaient par Germain Burgaud puis par Corentin Glénat, alors que Christopher Hilsenbeck inscrivait trois points au pied entre-temps. Acculés, les Biarrots parvenaient tout de même à garder leurs cinq points d'avance. L'ouvreur allemand a même eu l'occasion de mettre le SAXV hors du bonus offensif mais sa tentative de pénalité tapait la barre. Au final, Biarritz renouait avec le succès et Soyaux-Angoulême prenait un point.

Valence-Romans confirme et s'affirme

Les Drômois ont réussi à confirmer leur fringant succès contre le BO ! Opposés à Colomiers, ils ont su déplacer le ballon, mettre à la faute leurs adversaires, et les mettre à défaut sur des attaques placées. Le premier essai, inscrit par Te Tamaki, est un exemple type de ce que peut faire une bonne course dans l’intervalle. Méret sert Guillomot, qui donne après-contact à son compère au centre Te Tamaki, le spécialiste du VII néo-zélandais.

Dans le deuxième acte, les Columérins, qui avaient frappé les premiers avec Ready en force, se contentent de frapper de loin grâce à la bonne forme de Girard. Mais sur son dernier coup de pied, synonyme de score en faveur de son équipe, les locaux se réveillent. Un ballon récupéré en touche accouche d’une contre-attaque jusqu’à l’autre bout du terrain. Mosese Mawalu fixe bien puis donne à Minguillon qui file à toute vitesse pour aplatir (26-22).

Au coup de sifflet final, les partenaires d’Eloi Massot pouvaient exulter car ils obtiennent une victoire précieuse dans la course au maintien, d’autant plus contre un nouveau prétendant au top 6.

Le RC Vannes toujours dans le bon tempo

Si le stade Jean-Alric a tendance à constituer une forteresse imprenable, le Stade aurillacois n'a pas su résister aux armes du RC Vannes ce vendredi soir. En très bonne forme en ce début de saison (2 victoires contre Nevers et Mont-de-Marsan), les hommes de Jean-Noël Spitzer ont surfé sur leur bonne dynamique, et ce malgré un carton rouge dès la 5e minute de jeu adressé à Anton Bresler.

Plus forts de façon générale, les Vannetais ont mis leurs hôtes en difficulté au score également avec un avantage obtenu dès le retour aux vestiaires (9-16) et conservé jusqu'au coup de sifflet final. L'essai d'Alex Arraté (15e) a suffi pour les mettre à l'abri.

Avec ce succès loin de ses bases, le RC Vannes conforte sa deuxième place derrière le leader aixois. Quant à Aurillac, il est difficile de faire des constats trop hâtifs, particulièrement face à un tel adversaire. Toujours est-il que le comportement des Cantaliens à domicile, qui joue d'habitude un grand rôle dans leur maintien en Pro D2, doit être retrouvé pour ne pas être inquiété.

Des Biterrois poussifs mais qui assurent l'essentiel

L'essai inscrit en toute fin de première période par Liam Rimet, en bon demi de mêlée qu'il est, représente sans doute le tournant du match. Parce que Béziers a connu bien des difficultés pour s'extirper du piège normand. Et dire Peter Lydon a manqué la transformation du deuxième essai de Paul Vallée (48e)...

Il aura fallu aux Biterrois un deuxième ballon porté pour inscrire leur deuxième essai (van Bost, 53e). Le carton rouge de Mapapalangi cinq minutes plus tard et le pied de Victor Dreuille aura raison des espoirs du RNR (22-21).

L'ASBH de Pierre Caillet assure l'essentiel avec cette deuxième victoire en trois matchs, tandis que les Rouennais ramènent un bon point et des motifs de satisfaction.

Le Stade montois n'y arrive toujours pas

Les Landais ont montré un beau visage, accrochant les Agenais chez eux jusqu'à la sirène. Mais cela n'aura pas suffi. Agen s'impose, en dépit de toutes ces fautes commises, mais grâce à une sacrée dose de volonté, notamment dans le final. En effet, les hommes de Bernard Goutta, qui avaient marqué deux essais tôt dans la rencontre (Sosene-Feagai, 7e, et Etcheverry, 14e, avaient répondu à Robic, 5e), ont mieux fini que les Landais.

Les partenaires de Yoann Laousse Azpiazu peuvent nourrir des regrets après cette défaite à Armandie. Au-delà du résultat frustrant (20-17), la copie rendue à l'extérieur chez un cador de ce championnat est encourageante. Mais la situation se complique, puisque le Stade montois n'a toujours pas gagné dans cette saison.