Titulaire à l'arrière du Biarritz Olympique, Gervais Cordin revient sur le rebond de son équipe face à Soyaux-Angoulême (23-18). Un résultat positif qui satisfait le numéro 15 du BO, ce qui n’est pas forcément le cas du contenu produit, qu’il juge encore bien perfectible.

Après une bonne première période de votre équipe, on a eu l’impression que vous avez un peu perdu le fil ensuite. Quel est votre sentiment sur ce deuxième acte ?

On a perdu la guerre du territoire en seconde période, alors qu’en première mi-temps et contre le vent, on a été plutôt propres là-dessus. On a été encore indiscipliné, comme en première période mais en seconde ça nous a posé plus de problèmes. Soyaux-Angoulême est revenu dans le match avec un gros coaching à la pause. De notre côté, on est tombé dans un faux rythme, on ne contrôlait plus trop le match alors que c’était le cas en fin de première période. Le retour de mi-temps fut compliqué, ils ont pris confiance. On a aussi un peu de chance que le buteur en face loupe des points. Ce soir ça nous sourit et c’est le principal.

Mais ?

Pour la suite, il va falloir être plus précis et que tout le monde hausse le niveau de jeu. On a une petite remise en question individuelle à avoir. On est encore au début de la saison, avec un nouveau groupe qui continue de se connaître. Il faut le temps que les automatismes se créent mais l’essentiel aujourd’hui c’est qu’on a gagné et que, même en difficulté en fin de match, on n’a pas craqué.

Vous ne semblez pas pleinement satisfait malgré la victoire.

Si, on est contents de la victoire mais dans le contenu, ce n’est pas ce que j’attendais personnellement. Je pense qu’on a une grosse équipe mais pour le moment, il n’y a pas encore le liant entre les avants et les trois quarts. On a encore du boulot pour se trouver. Très honnêtement, quand on aura confiance en ce qu’on est capable de faire, et qu’on se trouvera, on fera de bonnes choses j’en suis sûr.

De petits exploits et de grosses déceptions en cette troisième journée \ud83d\udc47https://t.co/IdRgylJylR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 1, 2023

C’était important de rebondir après la défaite à Valence Romans ?

Oui forcément, on joue à la maison et on a l’intention et la volonté de rester invaincu ici. Encore plus après ce revers la semaine dernièere. Ça nous a fait mal à la tête et ça s’est un peu vu sur le début du match je crois. On n’était pas trop confiants. Maintenant le gros défi, c’est la semaine prochaine avec un nouveau déplacement (à Grenoble, n.d.l.r).

À titre personnel, on vous a senti en jambes en début de match avec beaucoup de ballons joués à la main. C’était les consignes des coachs ?

Non, je n’ai pas eu de consignes, c’était juste de l’instinct. Je vois qu’il y a de l’espace, c’est le début du match, il faut tenter, s’adapter, essayer de créer des choses. C’est un peu mon style de jeu.