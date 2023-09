Pro D2 : Dans la douleur et dans la peur, Béziers s'impose face à Rouen

Indécis et poussif de bout en bout, ce match tourne finalement à l'avantage des Biterrois (22-21). Longtemps contrariés, les Biterrois doivent surtout leur victoire à deux essais inscrits sur groupé pénétrants. Après une première victoire sur le plus petit des écarts face à Soyaux-Angoulême, Béziers récidive. Mais ne se rassure pas.

"Cinq, quatre, trois, deux, un". À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, une poignée de supporters biterrois, surtout des enfants, se sont mis à faire le décompter. Non ce n'était pas encore le nouvel an au stade Raoul-Barrière, mais ce petit moment signifie bien à quel point le coup de sifflet final fut une libération pour le public rouge et bleu. Et pour ses joueurs. Face à Rouen, vendredi 1er septembre, Béziers est passé très près de subir sa deuxième défaite de la saison.

Comme ils en ont l'habitude depuis le début de la préparation, les Biterrois commencent cette rencontre par un premier temps faible. Signe que la soirée va être longue ? Reste que les Rouennais ouvrent le score grâce à une pénalité de Peter Lydon (3e, 0-3). Un chemin que l'arrière va beaucoup trouver ce soir.

Entame ratée, l'habitude de Béziers

Toutefois, les locaux réagissent et décident de prendre les choses à main. Ce soir, ils veulent enfin lancer leur saison après une victoire poussive face à Soyaux-Angoulême et une déroute à Brive. En ce sens, les avants envoient Lalevee derrière la ligne normande après un groupé pénétrant dévastateur (8e, 7-3).

Mais passé cette entame qui laisse augurer une soirée sympathique, la suite est décevante. Le jeu est brouillon des deux côtés, souvent haché par des fautes ou des imprécisions. Si Béziers surjoue ses deux options préférentielles, la percussion de Tupuola au centre du terrain, ou le groupé pénétrant, Rouen remporte la bataille des rucks. Dans cet exercice, les hommes de Sébastien Tillous-Borde font trembler les Biterrois. Après un nouvel essai de chaque côté, Béziers vire en tête à la pause (40e, 14-10).

Rouen tente le coup de force...

Le retour des vestiaires est plus compliqué pour les Héraultais, sans cesse contrariés par l'agressivité normande dans les rucks et en défense. En quelques minutes, Maxime Espeut laisse ses coéquipiers en infériorité numérique (43e, carton jaune) puis ces derniers offrent un boulevard à Paul Vallée sur son aile (48e, 14-18).

Après avoir encaissé des points, les Biterrois se révoltent systématiquement, mais cela n'aboutit pas toujours par des points. La rencontre s'équilibre, les deux buteurs se répondent. La partie semble pouvoir basculer d'un côté comme de l'autre, malgré l'essai de William Van Bost, côté Biterrois (54e, 19-18) et le carton rouge de Valentino Mapaplangi, côté Rouennais (57e, 19-18).

...Mais Béziers souffle

Dans les dix dernières minutes, les Rouennais sortent d'une séquence défensive héroïque puis se lancent à l'assaut du camp adverse. Épuisés par le combat livré, ils ne concluent pas. Les Biterrois se dégagent, les font reculer. Tremblent aussi. Mais s'imposent au final. Si les deux premiers matchs n'avaient donné aucune certitude à Pierre Caillet et son staff, cette troisième sortie ne semble donner aucune nouvelle garantie. Seul le résultat prête à sourire.