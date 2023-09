Sous pression avant cette rencontre, suite aux deux défaites inaugurales couplées à la sortie médiatique du président Gufflet en début de semaine, le manager dacquois, Jeff Dubois, avait forcément le sourire après la victoire de son équipe contre Grenoble, 28-23.

Jeff, êtes-vous un manager satisfait, ce soir, après cette première victoire ?

Oui, parce qu’il y a un peu plus de contenu. Je pense qu’on peut en faire plus, nous avons eu des occasions pour pouvoir contre-attaquer, mais nous ne sommes pas encore assez en confiance. Par contre, nous avions une stratégie en place et nous l’avons bien respectée. Nous avons su avancer. Je suis très content, c’est la première victoire, elle lance la saison. C’était important.

Les joueurs se sont envoyés. Qu’avez-vous pensé de leur débauche d’énergie ?

C’est l’état d’esprit qu’on veut y mettre. Sur les deux premiers matchs, on s’était envoyé, mais en demi-teinte. Là encore, j’ai vu des attitudes qui ne me plaisent pas. On verra ça demain à la vidéo, car il faut s’envoyer encore plus, notamment quand tu n’as pas le ballon. Le Pro D2, c’est se déplacer, se replacer sans le ballon, et pas que quand il arrive à toi.

Vous avez donné l’impression de vouloir gagner le match plutôt que de le jouer…

C’est une bonne constatation. Jusqu’à présent, je pense qu’on avait plutôt peur. Là, le discours était simple. Il fallait s’engager, peu importe le résultat. Il fallait un déclic, on l’a, mais attention. C'est fragile. On va enchaîner avec Soyaux Angoulême et on n’aura qu’un seul entraînement. Ça va être une semaine courte. Mais sur l’état d’esprit et l’engagement, je suis satisfait.

Qu’avez-vous pensé du match de Bastien Daguerre, votre centre auteur d’un essai ?

Tout le monde se demandait pourquoi on le faisait jouer. Parce que c'est un joueur de rugby, tout simplement. C’est un pur joueur. Il faisait de très bons entraînements, il a fait une bonne rentrée à Rouen. Ce n’est pas parce qu’il a 21 ans qu’il ne faut pas le faire jouer. Il a fait son match, a intercepté car il a vu la situation. Je pense que s’il avait un peu plus de ballons, il serait encore plus intéressant, mais ça va venir.

Les Grenoblois ont marqué des points assez facilement, en première période. Cela vous a-t-il inquiété ?

Nous avons pris tous les points sur nos sorties de camp, puisqu’il y en a eu trois ou quatre qui ont été mal négociées. Pour une fois, on fait 100 % dans leur zone de marque, c’est top. Jusqu’à présent, on n’avait pas eu trop l'occasion d'y rentrer. C’est un point satisfaisant. Après, j’étais plus inquiet à la 70e minute quand on a fait que défendre et que le score était de 28 à 16.

Comment avez-vous traversé la semaine et dans quelle mesure, les propos du président lundi dans Midi Olympique, ont-ils permis de construire cette victoire ?

Nous nous sommes préparés comme nous avons préparé les autres matchs. Nous ne nous sommes pas préoccupés de ce qui a été dit en dehors. Mon boulot, moi, c’est le terrain. Je fais en sorte de faire le mieux possible. Après, j’espère avoir la confiance de tout le monde. [...] Ce qui a piqué, c’est que les joueurs voulaient faire un grand match aujourd’hui et ils l’ont fait.

Les joueurs et le staff de l’USD ont donc le niveau pour évoluer en Pro D2…

Dans le staff, nous sommes trois à avoir été champions de France de Pro D2. Vous avez la réponse.