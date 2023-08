À l’issue de la large victoire sur l’Australie (41-17), l’arrière du XV de France Thomas Ramos est revenu sur le contenu de cette rencontre, évoquant quelques erreurs défensives mais surtout la bonne adaptation de son équipe. Il se projette déjà vers le 8 septembre prochain, date du match d’ouverture du Mondial contre les Blacks.

Qu'avez-vous pensé de votre dernier match et de votre préparation en général ?

Gagner trois matches sur quatre de préparation, c'est positif. Notamment les deux derniers avec des scores larges et des choses plus abouties (34-17 contre les Fidji et 41-17 contre l'Australie). Et physiquement, aucun doute, on est prêts. Aujourd’hui, en seconde période, nous avons eu de meilleurs ballons. Nous avons su aussi profiter de certaines erreurs défensives des Australiens. Notre banc de finisseurs a fait du bien. Et globalement, notre deuxième mi-temps a été meilleure que la première.

Comment l’expliquez-vous ?

Sur la première période, les Australiens ont répondu davantage présents physiquement. Dans les rucks, ils mettaient beaucoup les mains, ce qui ralentissait pas mal nos sorties de balles. Il y a eu pas mal d’indiscipline des deux côtés et un jeu forcément un peu plus haché. En revanche, en seconde période, nous avons eu un peu plus d’espace.

La connexion 9-10-15 a semblé très cohérente. Partagez-vous ce sentiment ?

Nous avons des repères importants depuis quatre ans. Je me suis retrouvé en position d’ouvreur sur quelques renvois car les Australiens tapaient à l’opposé de là où se trouvait Matthieu (Jalibert). J’étais donc le premier sur zone. Et globalement, nous avons eu de bons repères sur ce match.

Trois essais encaissés, est-ce un point d’inquiétude ?

Défensivement, notamment sur le premier essai, on doit pouvoir régler des choses. On a réussi à le faire durant le match. Ils nous ont fait deux ou trois fois la même combinaison et on a su mieux la défendre. En discutant entre nous à la mi-temps on a su réparer notre erreur vue sur le premier essai. Après, on a quand même gagné avec un score assez large. J’ai envie de penser que l’essentiel est de mettre plus de points que l’adversaire, même si, évidemment, face à d’autres grosses équipes, il faudra réduire le nombre de points encaissés.

Vous avez à partir de ce lundi cinq jours de repos. Qu’avez-vous prévu de faire ?

Je vais rentrer chez moi, profiter de ma famille. Ça va faire du bien de retrouver ses proches. Sans doute, aurons-nous un programme à réaliser. Et puis, je pense passer voir les copains au club (Stade toulousain). C’est toujours bien de garder le contact avec eux.

Qu’avez-vous pensé de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande face à l’Afrique du Sud ?

J’avais déjà regardé cet affrontement durant le Rugby Championship. Les Blacks avaient gagné. Cette fois, les Springboks se sont montrés un cran au-dessus. C’est toujours intéressant de voir comment les Boks dominent les Blacks. À nous de nous servir de ce genre de performance pour nous en inspirer. Mais je n’ai aucun doute : les Blacks seront prêts le 8 septembre.