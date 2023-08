À onze jours du début de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) et au lendemain de leur victoire face à l'Australie pour leur dernier match de préparation, les Bleus vont bénéficier de quelques jours de repos avant de se retrouver. Découvrez le programme des Français avant le début de la compétition tant attendue.

"Je ne sais pas si on est prêt, on le saura dans 15 jours", confiait le capitaine Antoine Dupont après le large succès face à l'Australie lors du dernier match de préparation (41-17). En attendant, les Bleus vont pouvoir bénéficier d'un peu de repos avant le lancement de la Coupe du monde le 8 septembre au Stade de France.

Pendant cinq jours, les Français vont pouvoir recharger les batteries, se remettre du combat face aux Wallabies, avant de se retrouver le samedi 2 septembre pour lancer enfin le sprint final. "La semaine prochaine, on va laisser les joueurs tranquilles pendant cinq jours avant de les récupérer le samedi. Puis nous aurons une semaine assez cool pour préparer ce match face à la Nouvelle-Zélande", présentait Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France. En conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié s'est réjoui de la préparation de son équipe, entamée début juillet à Monaco : "On a mis en place la meilleure préparation possible au fil de ces deux mois. On a essayé d’anticiper tout ce qu’on pouvait anticiper. Le contenu est parfait, à mon sens. Les autres équipes passent du temps dans les aéroports, enchaînent les jetlags… Ce n’est pas notre cas."

Direction Rueil-Malmaison

Samedi, le staff français retrouvera son groupe au complet à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Et plus précisément au parc de Bois Préau, lieu d'entraînement du XV de France durant la majeure partie de la compétition. À 14h30 aura lieu la cérémonie d'accueil organisée par la ville en présence notamment de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra. Le dimanche, le sélectionneur Fabien Galthié sera à Roland-Garros à 14h30 pour la conférence de presse d'arrivée, une obligation devant les médias qui concernera toutes les équipes présentes au Mondial.

Pour rappel, les Bleus ont choisi de s'installer à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. En effet, par souci d’équité, ils ne pourront pas disposer des infrastructures de Marcoussis. C’est donc à l’hôtel de luxe Renaissance que les Français passeront une grande partie de leur temps, un établissement quatre étoiles qui avait déjà accueilli les Bleus la veille de la victoire face à l’Angleterre, le 20 mars 2022, synonyme de grand chelem pour la bande à Dupont. L'établissement a également l'habitude d'accueillir le Paris Saint-Germain avant les matchs à domicile. Les supporters français pourront venir soutenir les Bleus le 2 septembre lors d'un entraînement ouvert au public.