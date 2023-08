Le capitaine du XV de France est revenu en conférence de presse sur ce troisième succès, à douze jours du match d’ouverture.

Vous sentez-vous prêt à entrer dans la compétition, après cette large victoire sur les Wallabies ?

Je ne sais pas si on est prêt, on le saura dans 15 jours. On a vu plus de choses qu’on travaille en deuxième mi-temps, on a tenté plus de choses avec le ballon après une première mi-temps il y avait où peu de rythme, où le jeu allait de touche en mêlée. On a eu plusieurs fois l’opportunité d’aller toucher les couloirs, de mettre des choses en place donc oui, je pense qu’on a progressé et engrangé de la confiance et de l’expérience avant ce match du 8 septembre.

Comment avez-vous trouvé votre association avec Matthieu Jalibert ?

Avec Matthieu Jalibert, on se connaît bien. Cela fait plus de 4 ans qu’on joue ensemble régulièrement, et on était même déjà là en 2018. Il est capable de fulgurances mais aussi de sérieux dans la gestion et la défense. Je n’avais aucun doute sur son niveau. Évidemment qu’il est différent de Romain, comme Thomas est différent de Melvyn, mais le fait de pouvoir alterner avec tous ces joueurs nous offre beaucoup de solutions, notamment lorsqu’ils intervertissent leurs positions.

Physiquement, comment vous sentez-vous ?

La préparation n’était pas calculée pour que nous soyons en pleine possession de nos moyens aujourd’hui, même si on se sent bien. La première mi-temps était hachée mais on a bien fini le match, c’est quand même bon signe.

Dans une rencontre qui a mis du temps à se débrider, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert a souvent joué juste. Quant à Jonathan Danty, il a survolé la rencontre, tant en attaque qu’en défense.



Quid de l’engouement du public ?

On sent une effervescence, tout le monde languit comme nous d’être au 8 septembre. Les gens nous ont poussé, on a conscience de la chance qu’on a de disputer cette compétition avec un public comme ça derrière nous, il faut que ça continue.

Vous projetez-vous déjà sur le match d’ouverture ?

On a déjà évoqué certaines choses, comme la cérémonie d’ouverture qui peuvent changer nos habitudes. On se projette tous, il y a beaucoup d’impatience. Là, on a quelques jours pour décompresser qui seront tout aussi importants que notre préparation pour arriver avec le maximum de fraîcheur physique et mentale.