Blessé au genou et forfait pour la Coupe du monde, Romain Ntamack a réagi au micro de Canal + en marge du dernier match de la deuxième journée de Top 14 entre Toulouse et Montpellier. En grand champion et malgré l'immense frustration de louper le Mondial en France, le demi d'ouverture a relativisé la situation et promet de revenir plus fort.

Romain Ntamack a pris la parole. Le demi d'ouverture des Bleus et du Stade toulousain, forfait pour la Coupe du monde (qui débute le 8 septembre) a donné de ses nouvelles au micro de Canal +. Avant le match opposant le Toulouse et Montpellier en clôture de la 2e journée de Top 14, l'ouvreur expliquait : "Ça va plutôt bien. J'ai passé deux semaines simples on va dire, j'ai passé quelques vacances avec ma famille et mes proches. Ils m'ont fait passer à autre chose. J'ai gardé bien sûr contact avec les copains du XV de France et je suis d'ailleurs très content de leur victoire de ce soir."

Malgré cette immense déception, le héros de la dernière finale de Top 14 est apparu plutôt serein, bien décidé à vite passer à autre chose. Le plus difficile à vivre ? "De recevoir tous ces messages et cet amour des quatre coins de la planète et de voir les regards des copains à l'entraînement, a-t-il répondu en toute honnêteté. Mais j'ai la chance d'avoir des proches qui m'ont fait très vite relativiser."

Opération jeudi prochain

Romain Ntamack a également annoncé la date de son opération, le jeudi 31 août prochain. "Je vais me faire opérer ce jeudi donc il me tarde de commencer ma Coupe du monde à moi et revenir le plus vite possible sur les terrains, sans aller trop vite pour éviter une rechute." En sage, Ntamack a souhaité relativiser la situation : "Il y a toujours plus grave, cela ne reste que du rugby. J'ai la chance d'être assez jeune et de pouvoir peut-être jouer un autre Mondial si je m'en donne les moyens. Mais c'est frustrant. Je m'étais donné les moyens d'y participer et de débuter le 8 septembre .J'étais béni en finale du Top 14 il y a deux mois, et aujourd’hui un coup du sort m'est tombé dessus."

Au sujet d'une future date de reprise, le Toulousain s'est montré prudent. "Je prends cette blessure pour me reposer mentalement et physiquement. Cela fait très longtemps que je n'ai pas coupé. Je vais prendre tout le positif pour aider mes coéquipiers du Stade toulousain." L'homme aux 37 sélections en équipe de France a également eu un mot pour ses coéquipiers qui viennent de battre l'Australie lors du dernier match de préparation, et notamment pour ceux qui n'ont pas été retenus par Fabien Galthié dans la liste des 33. "Je tenais à adresser un petit message à ceux qui n'ont pas été sélectionnés parce que personne n'a triché. Ce sont des mecs exceptionnels, et j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Cela fait deux week-ends que je regarde tous les matchs. J'essaie de prendre le plus de recul pour ne pas m'apitoyer sur mon sort. je mettrai le temps qu'il faudra mais je reviendrai. Ce n'est qu'un genou, il me reste beaucoup de chemin à faire." Le public d'Ernest-Wallon a ovationné le demi d'ouverture à la 17e minute du match face à Montpellier.