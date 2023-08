Interrogé par Canal +, le manager de La Rochelle Ronan O'Gara a donné son point de vue concernant la course au numéro 10 en équipe de France. Il affirme avoir aimé la prestation d'Antoine Hastoy lors du match face aux Fidji et confie vouloir que son protégé soit titulaire des Bleus lors du Mondial.

Suite à la grave blessure de Romain Ntamack et au forfait du Toulousain pour la Coupe du monde, un débat existe au poste d'ouvreur. Qui de Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy voire même Thomas Ramos arborera le numéro 10 face aux All Blacks le 8 septembre prochain. Et alors que le Bordelo-Béglais semble tenir la corde, Ronan O'Gara prédisait de son côté qu'Hastoy devait être le titulaire des Bleus. Interrogé par Canal +, le manager du Stade rochelais ne tarissait pas d'éloges vis-à-vis de son protégé, qui était titulaire face aux Fidji samedi soir : "Le French Flair n'a pas sa place dans les matchs de préparation. Dans ces rencontres-là, il faut rester très fort dans le basique et je trouve qu'il (Hastoy, NDLR) a progressé dans ce domaine. Il va avoir un grand rôle dans cette Coupe du monde car il est capable de gagner et de comprendre qu'un match international n'est pas un match de Top 14."

"Une petite pensée pour Romain Ntamack"

Ainsi, à la question "Hastoy doit-il être titulaire en bleu ?", il répondait franchement : "Bien sûr. Je connais l'homme et les besoins nécessaire pour être performant. Peut-être pas dans une Coupe du monde parce que j'étais nul (rires) mais en général dans les match internationaux. Pour moi, le mélange Hastoy - Jalibert est très intéressant." Clair et net. Pour finir, O'Gara tenait tout de même à avoir un mot pour le malheureux Ntamack : "Une petite pensée pour Romain Ntamack. C'est une grande perte car il est un joueur de classe."