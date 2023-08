Lors de l'annonce de l'équipe qui affrontera l'Australie ce dimanche au Stade de France, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a évoqué plusieurs de ses choix. Il revient sur la titularisation de Matthieu Jalibert, la présence de Sébastien Taofifenua ou encore une éventuelle peur des blessures.

Sur la titularisation de Matthieu Jalibert et son statut d'ouvreur numéro un

"Aujourd'hui, il n'est pas numéro un, il est numéro 10. Ensuite, Matthieu Jalibert, cela fait quatre ans qu'il voyage et qu'il joue avec nous. Il est presque à trente sélections (24 sélections) et je considère que l'approche de la trentième sélection est vraiment un cap. Matthieu est donc en vraiment en train de passer un cap dans son expérience individuelle et collective. Il est intéressant aussi de voir son parcours car il a traversé des moments très heureux, d'autres plus complexes liés à la performance mais aussi à la blessure. Des moments de vie aussi en club, cela fait partie de la maturité. Matthieu est un joueur jeune mais qui s'approche de la maturité internationale et sur lequel nous avons toujours compté depuis quatre ans. Il n'y a pas de questions sur son potentiel et sa capacité à assumer le poste de numéro 10 avant d'affronter l'Australie. Pour la suite, la composition d'équipe contre la Nouvelle-Zélande sera annoncée plus tard."

Voici la compo des Bleus pour le dernier match de prépa face à l'Australie !#XVdeFrance pic.twitter.com/0cNe0MqeOh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 24, 2023

Sur la peur des blessures

"Je crois qu'il y a un débat et nous l'entendons bien sûr. D'abord, nous sommes bien sûr très déçus des blessures et des forfaits. Le rugby est un sport de combat où nous savons que nous pouvons nous blesser, même à l'entraînement ou à l'échauffement. Si nous prenons l'exemple du week-end dernier contre les Fidji, nous sommes montés à des niveaux d'intensité dans le combat rarement atteints durant notre mandat de quatre années. Pourtant, nous avons fini sans blessés. Il y a une question permanente liée à la blessure mais il faut continuer de jouer, de se préparer."

Sur la présence de Paul Willemse malgré ses blessures

"Je trouve qu'il a fait un bon match face aux Fidji dans une équipe qui avait peu de sélections mais qui avait un gros vécu collectif depuis la tournée en Australie. Donc déjà cette victoire face aux Fidji est la victoire de la méthode. Au milieu, il y avait donc Paul Willemse, que nous accompagnons et qui a vécu une saison difficile. Mais, me semble-t-il, il a fait un bon match contre les Fidji et peut continuer d'augmenter son niveau de rugby. En tout cas, il était là où nous l'attendions. Nous savons très bien que pour ce dernier match de préparation et l'entrée dans la compétition, ce sera une autre histoire. Nous allons rentrer dans une autre dimension."

Sur la convocation de Sébastien Taofifenua

"Sébastien fait partie d'un groupe de 26 joueurs que nous avons convoqués mi-juin, lors de la semaine des demi-finales. Dans de cette période, nous les avons entraînés à vivre une semaine Coupe du monde. Il y avait des joueurs éliminés des demi-finales et des barrages et Sébastien en faisait partie. Ensuite, il est parti en club et a continué de se préparer avec cette idée que tout pouvait arriver et qu'il pouvait être convoqué. Effectivement, nous avons eu besoin de lui donc rapidement la semaine dernière, j'ai échangé avec son manager. Il était sur la feuille de match et a joué son match avant de nous rejoindre dimanche. Il a fait le début de semaine de préparation avec nous et honnêtement, je n'ai pas senti le joueur en difficulté globalement. Mais il est clair qu'il n'a pas les deux mois de vie en communauté. D'avoir une ou plusieurs exceptions lors du dernier match de préparation, nous l'avions imaginé. Cela permet de ventiler et de lisser un peu mieux les temps effectifs de jeu de chaque joueur. Sébastien vivra sa troisième sélection et a donc déjà un vécu en bleu. Ce qui est bien aussi, c'est que nous pouvons voir qu'il partagera ce moment avec son frère."