Un succès bien construit, une conquête efficace, une animation offensive qui s’affine et des "finisseurs" qui finissent mieux, voilà les enseignements de la victoire du XV de France face aux Fidji (34-17).

Une montée en puissance

D’abord, un constat. À aucun moment, le XV de France, avec une composition mixte mêlant cadres "premium" et joueurs devant convaincre, n’a réellement été mis en danger. Au contraire. Globalement, la France a bien construit sa victoire, sur des bases simples et surtout efficaces. L’arrière Melvyn Jaminet a permis aux Bleus de prendre, dans un premier temps, l’avantage au score grâce à la précision et la puissance de son coup de pied (7/8).

Sans doute les Bleus avaient-ils besoin de se rassurer après une semaine compliquée marquée par les blessures de Romain Ntamack et Cyril Baille. Ils l’ont fait. Et puis, ils ont bien maîtrisé les fondamentaux de ce jeu : conquête, défense et occupation. "On monte en puissance, a reconnu le sélectionneur Fabien Galthié. On est passé de l'entraînement à la compétition, avec différentes équipes, différents profils d'adversaires, c'est parfait pour nous préparer et monter en compétence, à la fois les joueurs et nous en tant que staff, avec des décisions à prendre."

Un XV de France constant sur 80 minutes

C’était l’un des points d’améliorations souhaité par le sélectionneur Fabien Galthié. Jusque-là, les Bleus avaient connu sur les deux premières rencontres des trous d’air. Là encore, ça n’a pas été le cas à Nantes. "On sortait de deux matches où on n'avait pas forcément été bons pendant 80 minutes, on avait des petits trous d'air où on prenait pas mal de points, a confessé le demi de mêlée Maxime Lucu. On voulait faire un match vraiment costaud." Comme sur le plan du jeu, la préparation physique, qui doit mener les Bleus à un pic de forme pour le match d’ouverture le 8 septembre prochain contre la Nouvelle-Zélande, commence sans doute à porter ses premiers fruits.

Une conquête efficace

Tant en mêlée qu’en touche, les Bleus ont assuré sur les fondamentaux. La première ligne Wardi-Mauvaka-Atonio a très vite pris l’ascendant dans l’affrontement de la mêlée fermée. En touche, Dylan Cretin a régné, volant deux ballons en première période sur lancer adverse. Même tonalité dans le combat au sol. "La France nous a mis sous pression dans les rucks, a reconnu le sélectionneur fidjien Simon Raiwalui. Danty a été excellent au milieu du terrain." Ce dernier a notamment "contesté" trois ballons.

Une animation offensive qui s’affine

Laurent Labit avait prévenu en amont de cette rencontre, l’entraîneur de l’attaque souhaitait voir son équipe accélérer son développement en matière d’animation offensive. Avec une équipe "mixte", sans doute l’ancien manager du Racing 92 a-t-il pu percevoir une évolution par rapport aux deux premières sorties. D’abord, la stratégie, qui consistait à utiliser le petit périmètre et exploiter les côtés fermés, pour ne pas s’exposer face à une équipe qui se goinfre des ballons de récupérations dans les grands espaces, a été respectée.

Ensuite, même si le demi d’ouverture Antoine Hastoy s’est contenté de "passer les plats", il l’a fait avec application. "Il a été à l’image de l’équipe, a dit le sélectionneur. Il a trouvé très vite le bon tempo, été très juste dans l’animation." Et d’ajouter, plus globalement : "Il y a encore du travail, des points d’amélioration. Mais certains détails ont été ajoutés dans notre jeu de possession de façon très efficace. Ensuite, sur les lancements de jeu purs, c’est vrai, on peut encore vraiment s’améliorer." Le dernier match de préparation, dimanche prochain, face à l’Australie apportera probablement encore de nouvelles réponses aux interrogations restantes.

Les "finisseurs" ont fait le job

Le sélectionneur Fabien Galthié s’en était ému : lors des derniers matches, les "finisseurs" avaient déçu, n’apportant pas le second souffle que l’on attend d’eux pour terminer la rencontre. Face aux Fidji, cela n’a pas été le cas. "Je tenais à féliciter les "Finisseurs", à d’ailleurs saluer le capitaine Gregory Alldritt. Quand ceux qui entrent amènent un tel impact , ça fait du bien, ça apporte de l’énergie pour ceux qui sont fatigués et ça relance totalement le match."

Sékou Macalou s’est notamment illustré. Sept minutes après son entrée en jeu, il a permis à son équipe de faire le trou au tableau d’affichage après avoir intercepté une passe du demi de mêlée fidjien. Serin a apporté de la vitesse et de l’envie. Bastien Chalureau, Thibaud Flament se sont affichés sur la même tonalité. En revanche, Thomas Laclayat et Jean-Baptiste Gros se sont montrés parfois en difficulté en mêlée fermée.