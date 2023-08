Pour le premier match de l'équipe de France après le forfait de Romain Ntamack, c'est à Antoine Hastoy qu'incombait la responsabilité de guider le jeu des Bleus. L'ouvreur est resté sobre dans son jeu, ne se mettant pas forcément en avant lors de la victoire face aux Fidjiens (34-17).

La Beaujoire, antre habituel du club de foot du FC Nantes a vu passer de grands numéros dix. Pour cette rencontre de l'équipe de France, pas de Romain Ntamack avec ce fameux numéro dans le dos. L'ouvreur de Toulouse s'est rompu le ligament croisé du genou une semaine auparavant contre l'Écosse. Forfait pour la Coupe du monde, la question de son remplaçant est sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours. Pour cette rencontre, c'était Antoine Hastoy. Cela ne veut pas dire que le Rochelais guidera le jeu des Bleus au Mondial, mais il avait l'occasion de le faire le temps d'une soirée face aux Fidji. Si Matthieu Jalibert est annoncé comme le favori, il n'y avait pas de doutes que la performance d'Antoine Hastoy serait scrutée de près, tant par le staff que par les supporters.

Le joueur formé à la Section paloise vivait là sa cinquième cape, la deuxième comme titulaire. Pour ce match, il a été déchargé du but, responsabilité endossée par Melvyn Jaminet qui en a l'habitude en sélection. En revanche, il a pris le jeu au pied lors des pénalités, exercice dans lequel il n'a pas connu d'échec. Il a même trouvé une très belle pénaltouche qui a ensuite entraîné l'essai de son coéquipier chez les Maritimes Uini Atonio, juste avant la mi-temps. Dans la conduite du jeu français, Antoine Hastoy est resté sobre. Il n'a pas touché énormément de ballons. Par exemple, sur les lancements de jeu après les touches, ce n'est jamais lui qui était touché en premier. Maxime Lucu a souvent éjecté sur un Grégory Alldritt, placé en premier attaquant, ou sur un Yoram Moefana pour, là aussi, aller défier la défense adverse sur le premier temps de jeu. Dans le jeu courant, là aussi, ce sont d'abord les avants qui ont fait le travail avant que la balle ne parvienne dans les mains de l'ouvreur. C'est quand même lui qui a trouvé le décalage sur le premier essai français. Sa passe sautée a libéré de l'espace pour Louis Bielle-Biarrey qui a fait parler sa vitesse sur son aile. Sur le renversement, Peato Mauvaka est allé à dame. Niveau statistique, le Rochelais a parcouru six mètres ballons en main et a battu un défenseur.

En revanche, en défense, la copie d'Antoine Hastoy est moins bonne. Il a manqué la réception d'une chandelle adverse (49') et a manqué deux plaquages, un sur son vis-à-vis Caleb Muntz et un sur Vinaya Habosi. Il a quand même réussi six plaquages, même s'il se fait emporter par Semi Radradra sur l'essai du futur centre du Lou. Mais il est arrivé dans un second temps, après un plaquage raté par Arthur Vincent. Remplacé par Matthieu Jalibert à la 62', il aura finalement pris peu d'initiatives personnelles. S'il n'a pas gagné des points, il n'en a pas perdu non plus, étant au final assez discret.

Jalibert pas plus en vue

Favori pour succéder à Romain Ntamack dont il est le remplaçant depuis 2020 et le début du mandat de Fabien Galthié, Matthieu Jalibert a eu 18 minutes de jeu. Il a eu l'avantage de partager la charnière avec Baptiste Serin. Les deux hommes ont joué plusieurs saisons ensemble sous le maillot de Bordeaux. Lui aussi a eu peu de ballons à jouer, notamment lors des dix dernières minutes, où les Fidjiens ont eu la possession. Néanmoins à la 69', il fait un bon renversement côté fermé pour Sékou Macalou. Le troisième ligne a fait parler sa vitesse mais a posé un petit bout de son crampon en touche. À son actif, aussi, deux plaquages réussis sur les deux tentés, ainsi qu'un coup de pied de 40 mètres pour dégager les Bleus acculés dans leur camp depuis plusieurs minutes. Si lui non plus n'a pas perdu de points, il n'en a pas vraiment gagné non plus. Si Matthieu Jalibert reste certainement au-dessus d'Antoine Hastoy dans la hiérarchie, le match contre l'Australie permettra peut-être de sceller cette hiérarchie, ou de la bouger.