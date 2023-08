Après une saison achevée en demi-finale, les Vannetais retrouveront leur public de La Rabine contre Nevers (vendredi 19h). Promu parmi les vice-capitaines, Maxime Lafage compte bien disputer les phases finales en Bretagne cette saison.

La saison dernière, vous avez joué 31 rencontres sur les 32 possibles. Vous n'étiez pas trop fatigué en fin de saison ?

Si, c'était long et intense ! On est passé un peu par tous les états, donc cela a usé physiquement en mentalement. Mais comme elle a très bien fini. Sur les dix derniers matchs c'était de la physique positive car on gagnait tous les matchs (NDLR dix victoires sur les douze dernières rencontres, la phase finale comprise). J'ai été épargné par les blessures et j'espère que cela va durer ! Je me suis bien préparé cette saison aussi et j'espère que je vais pouvoir continuer sur ce rythme-là. Je ne sais pas si le cidre et le Kouign Amann sont le secret de ma régularité, mais peut-être que ça aide (rires).

Cette saison, vous aurez un concurrent qui sort d'une bonne saison de Pro D2, Massimo Ortolan, à Massy. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule ou dont vous ne vous préoccupez pas ?

On dit toujours que la concurrence au sein d'un groupe pousse à toujours travailler et être au maximum. Pour moi c'est quelque chose de très bien. Et j'espère aussi que cela me permettra de souffler dans les moments où j'en ai besoin pour pouvoir recharger les batteries.

Est-ce que La Rabine vous a manqué cet été ?

Oui, complètement ! C'était une déception de ne pas avoir un barrage à domicile pour le public. On a hâte d'être à vendredi pour retrouver le public ! J'espère que l'on pourra faire une grande saison pour apporter à tous les supporters ce qu'ils méritent !

L'objectif cette saison sera donc de faire un match de phase finale en Bretagne ?

L'objectif sera de finir à la meilleure des places mais recevoir en phase finale sera un objectif car cela sera un peu "plus simple". Cela permettrait à nos supporters qui nous suivent toute la saison d'avoir un match de plus.

En 2021, Vannes s'était qualifié pour les demi-finales, comme l'an dernier, mais la saison suivante avait été compliquée, notamment le début de saison. Vous êtes arrivé au club seulement l'an dernier mais sentez-vous que cela reste un petit traumatisme ?

C'est quelque chose qui a été évoqué. Mais je n'y étais pas donc cela ne me traverse pas l'esprit. On a gardé une bonne ossature de la saison dernière, alors qu'à cette époque-là, ils avaient perdu plusieurs joueurs importants dans leur équipe. J'espère que nous serons prêts dès vendredi soir. Les nouveaux se sont très vite intégrés. Il y a eu un bon recrutement, je pense. Je ne me fais pas de soucis par rapport à cela, je sais que nous serons compétitifs cette année.

Plusieurs anciens comme John Afoa, Quentine Étienne ou Nick Abendanon ont quitté le club cet été. Ce manque d'expérience pourrait-il vous être préjudiciable ?

Oui, ça peut manquer, surtout quand l'on traverse des périodes compliquées. Mais j'espère que l'on va vivre une belle saison, que l'on aura une belle émulation entre les joueurs, que l'on sera au niveau pour aller chercher la meilleure des places.

Dans le jeu, en tant qu'ouvreur, vous êtes un leader naturel. Vous êtes désormais un des joueurs les plus expérimentés. Sentez-vous que vous êtes aussi un leader dans le vestiaire désormais ?

Oui, bien sûr, je le ressens. La saison dernière, je prenais déjà ce rôle à cœur. Et cette année, j'ai été récompensé car j'ai été nommé dans les vice-capitaines ! Cela me fait plaisir et cela conforte mon rôle au sein du groupe. J'ai accumulé de l'expérience et j'ai acquis un âge où je joue mon meilleur rugby (28 ans), donc je donnerai tout pour l'équipe et j'essaye aussi d'amener le plus d'aide et d'expérience possible à Massimo ou à Jean Cotarmanac'h qui est plus jeune (18 ans), les autres ouvreurs. Mais aussi à tous les autres joueurs, surtout les plus jeunes !

Qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour faire mieux collectivement que la saison passée ?

Il va falloir que nous soyons plus tueurs dans les zones de marque pour y repartir avec le plus de points possible à chaque fois. Il y a aussi les sorties de camp. Même si l'on a été bons sur ce point-là en fin de saison dernière, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Après avoir scoré, bien ressortir de son camp, c'est valider les points marqués. Donc on a beaucoup préparé ces deux points cet été !

La Pro D2, vous commencez à bien connaître, cela sera votre sixième saison dans l'antichambre de l'élite. Cette saison, le championnat s'annonce comme très homogène. Partagez-vous cet avis ?

C'est un championnat serré mais qui le sera encore plus cette année ! Tous les clubs recrutent des joueurs de très haut niveau, français ou étrangers ! C'est un championnat qui attire énormément ! Il va y avoir une belle bataille, avec notamment cette période Coupe du monde où il y a un changement au niveau des blocs. Tous les clubs batailleront à tous les matchs. À la fin de la phase aller, on verra déjà qui sera présent.

Les matchs en semaine durant le Mondial, justement, est-ce que vous vous y préparez ?

On n’en a pas encore trop parlé mais c'est sûr que cela sera spécial dans la préparation. Cela changera le rythme des semaines. Pour nous, cela ne changera pas grande chose. Cela sera différent pour les spectateurs, par contre, et j'espère qu'ils seront au rendez-vous ! Nous, c'est notre métier, mais j'espère que cela n'affectera pas les affluences dans les stades...