La nouvelle saison de Pro D2 se rapproche et les clubs annoncent au fur et à mesure leurs nouvelles tuniques. C'est au tour de Vannes et Nevers.

Du classique pour les nouveaux maillots de Nevers. Le maillot domicile conserve le jaune et le bleu, les couleurs traditionnelles du club. Mais après un maillot quasiment uni la saison dernière, le bleu sera davantage présent sur la tenue 2024. Il sera sur les manches et il y aura aussi une bande sous les bras et sur le short. Comme l'année dernière, le maillot extérieur sera blanc, mais là aussi il ne sera pas uni. Il y aura la même bande bleue que sur le domicile. Sur les deux maillots, des petites vagues apportent de l'originalité.



les nouvelles tenues officielles pour le Championnat de @rugbyprod2 !

les nouvelles tenues officielles pour le Championnat de @rugbyprod2 !



— USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) August 10, 2023



Nos nouveaux maillots rendent hommage au savoir-faire ancestral de la ???????? ???????? !

Kentoc'h mervel eget bezañ saotret



— RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) August 10, 2023 C'est devenu une habitude. Sur ses deux maillots, Vannes rend hommage à sa région, la Bretagne. Sur les deux tenues, des motifs bretons apparaissent sur les manches et sur le bas. Comme lors de la saison écoulée, le maillot domicile est entièrement bleu et celui qui sera porté par le RCV lors de ses déplacements sera blanc et noir, à la couleur du Gwenn ha Du, le drapeau breton.