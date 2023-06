Le marché des transferts bat son plein du côté de la Pro D2. Ce mercredi, le RC Vannes a annoncé la prolongation de son manager sportif, Jean-Noël Spitzer, pour deux saisons.

Après l’arrivée de Hamish Bain, ainsi que les prolongations du capitaine Francisco Gorrissen et du trois-quart centre Sacha Valleau, le RC Vannes verrouille son manager sportif, Jean-Noël Spitzer, pour les deux prochaines saisons. Au club depuis ses 9 ans, Jean-Noël Spitzer n'a jamais quitté la Bretagne. Entraîneur de l'équipe première depuis 2005, il contribue à la montée du club en Fédérale 1 en 2006 puis en Pro D2 dix ans plus tard. La direction du club n'a jamais cessé de faire confiance à son coach qui a disputé trois demi-finales de Pro D2 lors des cinq dernières saisons.

Spitzer : "On attaque cette prochaine aventure avec le sourire"

Interrogé par son club sur sa prolongation, Jean-Noël Spitzer s'est montré impatient de reprendre les entraînements : "On a l’esprit clair quant à la difficulté du championnat et à l’investissement quotidien pour atteindre nos standards. On a fini la saison dernière avec la déception, mais aussi la fierté de ceux qui se sont donnés les moyens d’y croire jusqu’au bout, et on attaque cette prochaine aventure avec le sourire. Je remercie Olivier Cloarec et Martin Michel pour leur confiance renouvelée."