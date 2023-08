À une semaine du lancement de la saison 2023-2024 de Pro D2, il était l'heure pour les équipes de s'exercer une dernière fois. Agen s'impose contre Grenoble, Béziers perd contre Carcassonne.. Découvrez les résultats des matchs amicaux de ce week-end.

Béziers 10 - 14 Carcassonne

Jeudi 10 août, l'ASBH recevait Carcassonne, relégué en Nationale, dans un stade Raoul-Barrière bien rempli. Dominateurs en première mi-temps, les Biterrois menaient à la pause (10-0) grâce à deux essais de Wilmar Arnoldi et Pierre Courtaud. Mais en seconde période, les locaux se sont fait surprendre et remontés par une vaillante équipe de Carcassonne qui est allée chercher la gagne à la dernière minute avec un essai de Carl Fearns.

Montauban 33 - 24 Angoulême

Après une lourde défaite contre Castres la semaine dernière lors du premier match de préparation (54-10), les Montalbanais ont relevé la tête en s'imposant contre Soyaux-Angoulême ce jeudi à Sapiac. Avec trois essais de Bastien Guillemin, Segundo Tuculet et Alexis Bernadet, ainsi qu'un essai de pénalité, les locaux mènent à la pause (28-3). Mais au retour des vestiaires, Montauban se fait remonter et voit Angoulême revenir au score avec un essai de Baptiste Lafond. Finalement, les Vert et Noir garderont leur avance et s'imposeront grâce à un deuxième essai de Segundo Tuculet.

Brive 20 - 7 Racing 92

Tout juste relégué en Pro D2, le CA Brive avait été défait la semaine dernière, lors de leur premier match amical, contre le Biarritz Olympique (25-19). Cette semaine, l'équipe de Patrice Collazo s'est rassurée avec une précieuse victoire contre le Racing 92 (20-7). Alors que chez les Ciel et Blanc, Wame Naituvi avait inscrit le premier essai de la partie, les Brivistes menaient à la pause (10-7) grâce à deux essais de Marcel Van der Merwe et Noé Bros. En seconde période, Rahboni Warren-Vosayaco, arrivé cet été, permet à l'équipe corrézienne de prendre le large et de remporter le match.

Colomiers 36 - 33 Mont de Marsan

Après s'être inclinés une semaine plus tôt contre Toulouse à domicile (7-26), les Columérins se déplaçaient à Auch pour défier Mont de Marsan. De leur côté, les Landais avaient perdu de peu contre Dax (21-19). Alors qu'ils sont largement menés à la mi-temps, les joueurs de Colomiers parviennent à revenir dans le match et à l'emporter face au Stade montois, dans une rencontre à 99 points.

Agen 28 - 12 Grenoble

Vendredi 11 août, Agen retrouvait Grenoble à Issoire. Dans une première période dominée par les Agenais, trois essais ont été inscrits par Richard Barrington, Théo Belan et Dorian Bellot. Et un seul du côté de Grenoble par Karim Qaridi. Score à la pause : 21-5. Au retour des vestiaires, les deux équipes se neutralisent mais c'est bien Agen qui remporte le match malgré un essai de Talalelei Gray pour les Isérois.

Aurillac 14 -19 Lyon

Face à un pensionnaire de Top 14, le Stade aurillacois n'a pas eu à rougir ce vendredi. Les Cantaliens étaient devant au tableau d'affichage à la mi-temps grâce à un essai d'Anderson Neisen (7-5). Au retour des vestiaires, les locaux se sont fait remonter par le LOU. Malgré un dernier essai de Lilian Djomboue, transformé par Antoine Aucagne, le Stade aurillacois s'incline finalement de quelques points.

Rouen 6 - 26 Vannes

Pour son unique match de préparation, Vannes se rendait à Trignac pour affronter Rouen. Avec un bon début de match, les Vannetais menaient à la pause grâce à deux essais signés Romaric Camou et Gwenaël Duplenne. En seconde période, Juan Bautista Pedemonte et Arthur Proult permettent aux Bretons de prendre le large et de s'imposer sans trembler, une semaine avant d'affronter Nevers pour la reprise.

Bourg-en-Bresse 19 - 38 Valence Romans

Tout juste promu en Pro D2, Valence Romans affrontait Bourg-en-Bresse ce vendredi. En première mi-temps, les Damiers ont fait la course en tête inscrivant trois essais par l'intermédiaire de Mosese Mawalu, Yassine Maarmy et Axel Bruchet, menant 24 à 7 à la pause. Dans le second acte, deux essais de Thembelani Bholi et Cyril Deligny ont permis à Valence Romans de s'imposer sans connaître de difficultés.