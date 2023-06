Andrés Vilaseca reste fidèle au RCV. Le centre prolonge l'aventure en Bretagne d'une saison, avec une seconde en option.

Le RC Vannes sécurise ses cadres. Après avoir prolongé le contrat de l'Argentin Francisco Gorrissen la semaine passée, c'est au tour de l'Urugayen Andrés Vilaseca de parapher un nouveau bail. Le centre s'est réengagé pour une saison, avec une seconde en option. Arrivé en Bretagne au début de la saison en provenance du club de Peñarol dans son pays natal, il s'est imposé comme un pion essentiel de Jean-Noël Spitzer. Le joueur de 32 ans a disputé 21 rencontres et a marqué quatre essais.

Capitaine de l'Uruguay

Andrés Vilaseca, capitaine de l'Uruguay, retrouvera ses coéquipiers vannetais après la Coupe du monde qu'il devrait disputer avec sa sélection. « Je suis très heureux de poursuivre mon aventure au RCV. De pouvoir continuer de profiter de la ville, de la Rabine et de nos supporters et de défendre ce maillot à la recherche des grands objectifs du club », a-t-il déclaré sur le site du RCV. Avec les départs de Branden Holder (Béziers), Kévin Burgaud (retraite), Dan Hollinshead (Nouvelle-Zélande) ou de Nicolas Freitas et les arrivées d'Alex Arraté (Stade Français) et d'Arthur Proult (Suresnes), la prolongation d'Andrés Vilaseca permet d'apporter de la stabilité au centre de l'attaque du RCV.