Au moment de se déplacer à Nevers pour le barrage de Pro D2, le RC Vannes a pour lui une formidable deuxième partie de saison, une infirmerie quasiment vide et beaucoup de certitudes.

La preuve qu'en sport, les choses vont très vite, c'est que le RC Vannes se retrouve à regretter de ne pas recevoir un barrage à domicile, voire une demi-finale, après cette défaite à Grenoble. Il y a trois mois, le club du Morbihan revenait de Biarritz avec une quatrième défaite d'affilée. Englué à la dixième place, le groupe de Jean-Noël Spitzer était bien loin d'espérer une place en phase finale. C'était sans compter une dynamique folle enclenchée à partir de la réception d'Aurillac (J22) jusqu'à celle de Colomiers (J29) : 8 victoires en autant de matchs (3 bonifiées) et 35 points empochés qui en font la meilleure équipe sur la période. "Pour moi, le déclic a eu lieu lors de la réception d'Aurillac, explique Nathanaël Hulleu. On a fait le taf", en décrochant le bonus offensif, et ce point supplémentaire devant notre public nous a fait beaucoup de bien. On a réussi à enchaîner à Aix-en-Provence. Après les vacances, on a reçu Oyonnax et la victoire nous a vraiment confortés dans cette spirale positive."

Et voilà le tableau de la phase finale de Pro D2 ! Des affiches alléchantes au programme \ud83d\udd25



Oyonnax et Grenoble en demi finale > https://t.co/ocXMO97Nfb



Le détail des barrages > https://t.co/iud36OxySl pic.twitter.com/4zTnNoIrH2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2023

La défaite à Grenoble, au-delà de provoquer la fin de cette impressionnante série, a donc scellé la cinquième place du club, à 4 points du quatrième, l'USON, et 6 du FCG, deuxième. Dommage quand on sait l'engouement autour du club breton toute la saison avec des affluences dépassant à plusieurs reprises la barre des 10 000 spectateurs au stade de la Rabine. "C'est un vrai satisfecit sur cette année, se réjouit le directeur général Martin Michel. Ça montre toute la pertinence qu'ont eu la municipalité et le club d'investir dans ce stade. Et ça montre le capital sympathie dont bénéficie le club. Cela nous renforce dans notre volonté à continuer à développer le club." Un bus de supporters part du Morbihan, une centaine d'irréductibles Bretons est attendue pour soutenir le club local.

Une préparation écourtée

Au club, la programmation du barrage jeudi est vécue comme une déception puisque le dernier match à Grenoble ce vendredi a laissé de l'énergie. Heureusement, les dirigeants avaient anticipé en prévoyant un aller-retour en avion. "C'est ce qu'on a privilégié pour rentrer le plus tôt possible, étant donné qu'on était les seuls du top 6 à faire un long déplacement." Cette semaine, c'est mercredi en début d'après-midi que les Vannetais vont partir pour la Nièvre pour y séjourner jusqu'au barrage. La courte préparation pour ce match à élimination directe a été organisée avec un jour de repos ce mardi, après des journées d'entraînement dimanche et lundi.

Le fait d'affronter Nevers est également un joli clin d’œil du destin. C'est en effet le barrage "des nouveaux territoires du rugby", alors que l'autre match oppose Mont-de-Marsan et le SU Agen.

Une infirmerie quasiment vide

A Grenoble, le pari a été fait de laisser plusieurs cadres sur le banc (Cyril Blanchard, Ewan Johnson, Joe Edwards, Maxime Lafage, Nathanaël Hulleu). L'effet escompté en fin de partie n'a pas eu lieu. Mais cela aura eu le mérite de faire (un peu) souffler les joueurs en question. Romaric Camou, hors groupe, devrait retrouver sa place de titulaire, tout comme les joueurs cités. Pat Leafa, qui a vécu un heureux événement, était ménagé. L'infirmerie est surtout remplie par les absents de longue durée : Théo Costossèque, Ximun Bessonart et Darren O'Shea. Du reste, il faut mentionner Juan Bautista Pedemonte, troisième ligne argentin, qui a subi une opération du plancher orbital la semaine passée.

Quant à la composition, la principale interrogation concerne la troisième ligne. Elle fut un véritable moteur du club, une référence pendant la saison. Mais aux côtés du puissant Joseph Edwards et du capitaine Francisco Gorrissen, qui va démarrer ? Karl Chateau possède une grande expérience notamment de ces matchs couperet mais Léon Boulier a son explosivité dans sa manche. Le non-titulaire

Le XV de départ probable : 15. Duplenne ; 14. Hulleu, 13. Valleau, 12. Vilaceca, 11. Camou ; 10. Lafage, 9. Ruru ; 7. Gorrissen (cap.), 8. J. Edwards, 6. Boulier ou Chateau ; 5. Johnson, 4. Marks ou Iachizzi ; 3. Kité, 2. Blanchard, 1. Bordelai.