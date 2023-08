Le XV de France a effectué ce mercredi après-midi son traditionnel entraînement à haute intensité hebdomadaire. Une séance qui a confirmé les séances de la veille, sauf à une aile où Yoram Moefana pourrait être préféré à Émilien Gailleton.

Comme attendu depuis la première séance de la semaine ouverte à la presse, mardi après-midi, seuls deux joueurs devraient conserver leur place samedi pour défier les Fidji à Nantes, par rapport à l'équipe qui a battu l’Écosse à Saint-Étienne. En effet, Grégory Alldritt serait ainsi reconduit au centre de la troisième ligne, comme Jonathan Danty au centre de l'attaque.

Treize changements à venir donc, prouvant que le staff veut continuer sa politique de rotations dans l'effectif. Mais une nouveauté ce mercredi après-midi pour l'entraînement à haute intensité, si l'on compare à celui de la veille. Si Émilien Gailleton était aligné à une aile ce mardi, c'est bien Yoram Moefana qui devrait finalement débuter à sa place. De l'autre côté, ce serait un autre Bordelais en la personne de Louis Bielle-Biarrey, l'arrière Melvyn Jaminet complétant le fond du terrain.

Alldritt pressenti comme capitaine

Sinon, la composition sera celle observée en début de semaine. L'autre incertitude concernait le poste de pilier droit. Ce devrait être Uini Atonio, pour sa première titularisation de l'été, plutôt que Thomas Laclayat qui prendrait place sur le banc. Atonio sera accompagné de Reda Wardi et Peato Mauvaka.

Face aux Fidji, Grégory Alldritt devrait être le capitaine du XV de France. Icon Sport

En deuxième ligne, le duo sera montpelliérain, à savoir Florian Verhaeghe et Paul Willemse. À noter que Grégory Alldritt a de grandes chances d'être le capitaine de cette équipe remaniée. Il formerait la troisième ligne avec François Cros - de retour de blessure - et Dylan Cretin. À la charnière, Maxime Lucu et Antoine Hastoy seront chargés de mener le jeu quand Arthur Vincent sera aligné aux côtés de Danty au centre.

Pour ce qui est des autres remplaçants, Baptiste Serin devrait avoir du temps de jeu à Nantes et donc une grosse carte à jouer. Au vu de la séance du jour, Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros, Thibaud Flament, Matthieu Jalibert ou Émilien Gailleton pourraient être placés parmi ceux que le staff des Bleus nomme les finisseurs.

La composition probable :

15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Cretin, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Verhaeghe ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Wardi.