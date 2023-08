Ce mardi après-midi, le XV de France a effectué son premier entraînement de la semaine ouvert à la presse, avant d'affronter les Fidji samedi à Nantes. Certaines tendances se dégagent déjà sur la composition de l'équipe.

Au lendemain de l'annonce du forfait de Romain Ntamack pour l'intégralité de la Coupe du monde, et à quatre jours d'affronter les Fidji à Nantes, le XV de France est à l'entraînement à Capbreton (Landes). Les Bleus, qui ont encore deux matchs de rodage avant le début du Mondial (8 septembre contre la Nouvelle-Zélande), poursuivent leur préparation avec détermination.

Comme à son habitude, le staff des Bleus ne s'est pas caché et, au jeu des numéros sur les chasubles à Capbreton ce mardi, la composition se dégage pour défier les Fidji samedi à Nantes, pour le compte du troisième match de préparation estival. Un peu plus de vingt-quatre heures après l'annonce du forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde, les Tricolores doivent avancer, et c'est Antoine Hastoy qui devrait porter le numéro 10 à la Beaujoire. Il serait associé à Maxime Lucu à la charnière. Il faut souligner les retours du deuxième ligne Paul Willemse et du troisième ligne François Cros, indisponibles le week-end dernier contre l’Écosse, qui ont de grandes chances de démarrer.

Gailleton et Bielle-Biarrey titularisés

Selon la composition alignée ce mardi, seuls deux joueurs pourraient conserver leur place par rapport au XV de départ de Saint-Étienne : Jonathan Danty au centre et Grégory Alldritt en numéro 8. À noter qu'à ce poste de troisième ligne centre, Yoan Tanga (touché au pectoral) est encore ménagé. C'est Dylan Cretin qui accompagnerait Cros et Alldritt. En deuxième ligne, Willemse serait associé à son partenaire à Montpellier, Florian Verhaeghe.

En première ligne, Reda Wardi et Peato Mauvaka devraient célébrer leur première titularisation de l'été. À droite, Uini Atonio et Thomas Laclayat ont alterné durant la séance. Au centre de l'attaque, Arthur Vincent aurait aussi l'opportunité de se montrer, comme Melvyn Jaminet à l'arrière. Enfin, les jeunes Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton devraient être titulaires. À noter que Pierre Bourgarit, Thibaud Flament, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert ou Yoram Moefana étaient avec les remplaçants ce mardi.

La composition probable :

15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Danty, 11. Gailleton ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Cretin, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Verhaeghe ; 3. Atonio ou Laclayat, 2. Mauvaka, 1. Wardi.