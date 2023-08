Après leurs sorties prématurées face à l'Écosse, le pilier gauche Cyril Baille et le demi d'ouverture Romain Ntamack vont passer des examens complémentaires. Les deux Toulousains en sauront plus après leurs IRM.

Les deux joueurs du XV de France en sauront bientôt plus sur la nature de leurs blessures. Sorti à la 49ème minute suite à une blessure au mollet, le pilier gauche Cyril Baille passera des examens complémentaires ce lundi. Face à l'Écosse, il a donc cédé sa place à Jean-Baptiste Gros et a semblé souffrir sur le banc. Après la rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié expliquait : "Nous n'avons pas encore fait d'examens supplémentaires mais sur les premiers diagnostics, c'est une béquille au mollet mais je ne veux pas trop m'avancer, il faut encore faire des examens. Ce serait une contusion pour Cyril". Une pointe au mollet qui pourrait potentiellement s'avérer être une déchirure et donc entraîner une indisponibilité assez conséquente.

Ntamack va passer une IRM du genou gauche

D'autre part, son coéquipier haut-garonnais Romain Ntamack va lui aussi passer une IRM ce lundi également pour connaître des précisions sur sa blessure au genou. "Une hyperextension du genou avec une légère tension ligamentaire mais rien de plus" rassurait Galthié une fois que le coup de sifflet final avait retenti. C'est à la 57ème minute que Romain Ntamack, à son tour, a quitté le terrain après un plaquage sur Russell. Dans sa chute, il s'est tenu le genou et est sorti, remplacé par Louis Bielle-Biarrey. Jonathan Danty avait aussi quitté la pelouse en se tenant le buste. Le centre tricolore, lui, ne passera pas d'examens complémentaires.