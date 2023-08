Le numéro 8, à son avantage pour son retour à la compétition, se voulait rassurant et optimiste après le court succès décroché par les Bleus face à l’Ecosse (30-27). Le Rochelais s’attend à une montée en puissance physique et technique au fil des semaines.

L’Écosse a encore offert une belle adversité et vous a d’entrée mis dans le bain… Comment jugez-vous cet intense retour à la compétition ?

On commence à connaître les Ecossais à force de les jouer et on sait que ce n’est jamais facile face à eux. En plus, ils ont deux ou trois semaines d’avance sur nous au niveau de la préparation. On s’attendait à un gros combat, il a eu lieu. Ils déplacent aussi beaucoup le ballon, ça nous a fait courir. C’était top pour savoir où on en est et pour nous préparer aux prochaines échéances.

Ce n’est pas une surprise, au regard du manque de compétition de la plupart des joueurs alignés, mais l’équipe a fait preuve d’inconstance... Comment l'analysez-vous ?

Quand ça fait deux mois que l’on ne joue pas, on perd quelques sensations au niveau du ballon, forcément. Il ne faut pas s’affoler. Il y a eu quelques erreurs de main mais ça va vite revenir. Physiquement, on était bien. Au niveau du rythme, il est normal que nous ayons baissé un peu. Ce sont deux points que l’on peut vite régler. Je ne me fais aucun souci là-dessus.

Quelle valeur a cette victoire ?

L’essentiel est que l’on gagne, même si ce n’est que par un petit écart et que l’on aurait pu se simplifier la tâche. Mais c’est un succès de plus. Même quand on a été mené de 7 points, on savait que l'on pouvait revenir. L'équipe a une expérience collective qui nous permet de ne pas paniquer. Nous sommes sûrs de nos forces. Après, on est content à la hauteur de l’importance du match. On est focus sur notre objectif, on n’a pas gagné de coupe non plus.

Comment vous êtes-vous senti sur le plan individuel, après deux mois sans match ?

À titre personnel, je me sentais plutôt bien. Jusqu’à la 55e, en tout cas. Après, il y a eu une baisse de régime. C’est normal. Le rythme viendra avec l’enchaînement des matchs. Ce n’est que le début.

Comment avez-vous réagi en voyant plusieurs de vos partenaires quitter la pelouse touchés physiquement ?

C’était embêtant de voir les copains sortir blessés. Mais il ne faut pas s’affoler avant que les examens médicaux ne soient passés. J’espère de tout mon cœur que tout ira bien. En tout cas, ceux qui sont entrés ont beaucoup apporté.

C’était votre premier match en France en vue de la Coupe du monde. L’accueil était-il à la hauteur de vos attentes ?

Le chaudron porte bien son nom. C’était une ambiance spéciale. C’est ce à quoi on s’attendait pour nos matchs en France. On le sentait déjà à Seignosse ces derniers jours : il y avait 3000 personnes à l’entraînement ouvert, il y a toujours du monde devant le camping… On se fait à cette attente. Ce n’est que du bonheur.