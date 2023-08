Contre l'Angleterre, onze joueurs dans le groupe gallois auront moins de dix sélections. À moins d'un mois de la Coupe du monde, Warren Gatland continue une large revue d'effectif.

Quinze changements ! Malgré une victoire contre l'Angleterre à Cardiff pour la première sortie du pays de Galles depuis un 6 Nations raté, Warren Gatland, a décidé de changer totalement son quinze de départ. Pour cette revanche à Twickenham, le sélectionneur va donc poursuivre sa revue d'effectif. Cinq joueurs jamais capés ont foulé la pelouse du Principality Stadium. Ils seront trois cette semaine, dont Joe Roberts, titulaire au centre. Ce manque d'expérience surprend à la lecture de la composition d'équipe. Longtemps, les Gallois ont eu les mêmes visages. Ce vécu collectif a fait leur force. De quoi laisser Fabien Galthié envieux, lui qui a souvent parlé depuis sa prise de fonction en 2020 de "l'expérience collective" et de son importance. Mais depuis le Tournoi 2021 remporté, le pays de Galles ressemble désormais non plus à une équipe expérimentée mais à une équipe vieillissante. Les défaites à domicile contre l'Italie et la Gérogie en 2022 l'ont notamment illustré.

Malgré les retraites internationales récentes de Rhys Webb, parti à Biarritz, et d'Alun Wyn Jones, joker Coupe du monde à Toulon, les Gallois conservent quelques centurions dans leur effectif. Leigh Halfpenny a rejoint ce club fermé contre l'Angleterre la semaine précédente ; Dan Biggar ou George North sont toujours là. Mais ils ne sont plus légion. Contre l'Angleterre, onze joueurs sur les vingt-trois dans le groupe gallois auront moins de dix sélections. Mais si la vieille garde est toujours là, n'est-ce pas aussi la faute de la nouvelle génération qui a tardé à arriver ?

Captain Morgan

Louis Rees-Zamit pourrait faire figure d'ancien dans ce groupe. International depuis 2020, il n'a cependant que 22 ans. La suite de la relève a mis du temps à arriver. Les deux joueurs d'Exeter, Dafydd Jenkins (20 ans) et Christ Tshiunza (21 ans), se sont installés dans la rotation. Les très attendus Sam Costelow (21 ans) et Mason Grady (21 ans) ont fait leur premiers pas en sélection. Mais celui qui a pris de l'importance dans le groupe gallois ces dernières semaines se nomme Jac Morgan. Il a été nommé capitaine lors du premier test-match du XV du Poireau. Résultat : six défenseurs battus, meilleur total de la rencontre, et vingt-cinq plaquages réussis. "Il n'est pas un capitaine qui parle, il est un capitaine qui agit", déclarait, à son sujet, récemment, George North.

\ud83c\udff4?????? ?? ????? \ud83c\udff4??????



\ud83d\udc4a Your Welsh side to take on Lloegr at Twickenham



\ud83d\udcaa Pleidiol Wyf i’m Gwlad!#WelshRugby — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) August 9, 2023

Dans le groupe élargi de 42 joueurs convoqués pour préparer la Coupe du monde, il n'y a pas que des jeunes à encadrer. Ces derniers mois, les Gallois ont été raillés pour leur manque de réservoir, qui est une autre raison du maitien de certains anciens à leur poste. Warren Gatland a voulu voir ce qu'il avait en stock en appelant un grand nombre de joueurs. Ainsi, des joueurs plus très jeunes ont reçu leurs premières capes. C'est le cas du gaucher Corey Domachowski et du droitier Keiron Assiratti, 26 ans chacun, qui ont fait leur baptême du feu ensemble contre l'Angleterre, lors du premier test-match entre les deux équipes.

\ud83c\udf99 Hear from Warren and Captain Dewi Lake ahead of the clash at Twickenham#WelshRugby pic.twitter.com/9Zzvyw2xb2 — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) August 10, 2023

Pour Henry Thomas, la situation est différente. Le pilier du MHR a été international anglais. Il a connu sept capes réparties entre 2013 et 2014. Son père étant natif de Swansea, il a été convoqué avec les Gallois et a fêté sa première lui aussi la semaine dernière. Sur les 42 joueurs convoqués pour préparer le Mondial, avec un stage en Suisse, un en Turquie et trois rencontres amicales programmées, 21 avaient dix sélections ou moins. Dont Jac Morgan, capitaine pour sa dixième cape contre les Anglais, et Dewi Lake, qui le sera à Londres pour sa neuvième sélection. Warren Gatland l'a bien montré en faisant jouer 42 joueurs différents en deux rencontres. À la relève de montrer qu'elle peut avoir sa place au Mondial !