Présent en sélection depuis 2008, Leigh Halpenny a fêté sa centième sous le maillot du pays de Galles face à l'Angleterre. Pas toujours épargné par les blessures, il rentre dans le cercle fermé des Gallois centurions.

Un casque posé. Une tête presque dans les épaules. Ou plutôt, une tête sur les épaules, tant Leigh Halfpenny est grisant quand il s'agit de poser un ballon sur un tee et de taper au pied avec pour but de faire passer le ballon entre les perches. Cette image, semble être vue et revue des dizaines, voire des centaines de fois. Qui n'a jamais prononcé un "il est encore là Halfpenny ?" devant un match du XV du Poireau ? Et oui, il est toujours là, immortel.

Sa présence est rassurante pour le sélectionneur, Warren Gatland, quand un adversaire décide de provoquer les Gallois dans un duel de ping-pong rugby. Leigh Halfpenny a fêté sa 100e sélection sous le maillot du pays de Galles, dans son antre du Principality Stadium, avec une victoire face au grand ennemi anglais. Certes, cette rencontre était amicale. Mais avec les difficultés des Gallois depuis le 6 Nations remporté en 2021, Cardiff a célébré son équipe. Et son arrière !

Peut-être un troisième Mondial

Deux ans après avoir fait ses débuts en professionnels sous le maillot des Cardiff Blues, à 17 ans, Leigh Halfpenny a célébré sa première cape en 2008, à 19 printemps. C'était un soir de novembre, lors d'une défaite face à l'Afrique du Sud. Le natif de Swensea passait une pénalité, déjà. Les prémisses de quinze ans en équipe nationale, qui se sont matérialisées par 100 capes et 795 points. Pourtant, celui qui a été ailier à ses débuts en pro, a connu de nombreuses blessures qui l'ont éloigné de sa sélection.

Leigh Halfpenny, lors du Mondial 2011. Spi / Icon Sport - Spi / Icon Sport

Mais dès qu'il a été apte, qu'il soit joueur des Blues, de Toulon ou des Scarlets, le joueur a toujours été appelé dès qu'il était sur ses deux jambes. Les Français se souviennent bien de sa Coupe du monde 2011, où il manqua une pénalité lointaine en fin de match face aux Bleus, lors de la demi-finale. Une rupture du ligament croisé l'a privé du Mondial 2015. Il s'est rattrapé en atteignant les demi-finales en 2019, avant, peut-être, de disputer l'édition 2023.

Le club très fermé des centurions

En étant capé pour la centième fois, il a rejoint dans le club des centurions gallois neuf joueurs. Alun Wyn Jones, qui a récemment pris sa retraite internationale, domine évidemment ce classement avec 158 capes. Trois autres joueurs de l'effectif actuel, George North (114), le Toulonnais Dan Biggar (108) et Taulupe Faletau (100) font déjà partie de ce club fermé. Certains diront que la présence actuelle de Leigh Halfpenny, sans club après avoir officialisé son départ des Scarlets, n'est due qu'à la difficulté des Gallois à voir émerger une nouvelle génération pour succéder à celle qui a réalisé les grands chelems 2012 et 2021. Ce n'est pas totalement faux. Mais il ne faut pas oublier qu'il a parfois exilé Liam Williams sur l'aile. Après le Mondial, cependant, il faudra peut-être songer à lui trouver un successeur...