Au milieu d'une équipe vieillissante en fin de course, Dafydd Jenkins est un des jeunes qui incarne le renouveau gallois. 20 ans, le deuxième ligne est présenté comme la relève d'Alun Wyn Jones au pays de Galles. Dans son club d'Exeter, en Angleterre, celui qui est encore étudiant bat des records de précocité.

À 37 ans, Alun Wyn Jones sera encore titulaire face à la France, ce samedi (15h45). En sélection depuis 2006, le seconde ligne aux 157 capes n'est pas éternel. S'il reste un capitaine exemplaire, le poids des années commence à se faire ressentir dans ses performances. Il est à l'image de sa sélection, qui fait la part belle aux trentenaires (Rhys Webb, Dan Biggar, Ken Owens...) et traverse une des pires crises de son histoire, tant sportivement qu'extra-sportivement. Mais une nouvelle génération prend la relève, incarnée par la star Louis Rees-Zamit. Pour la presse galloise, le remplaçant d'Alun Whyn Jones se nomme Dafydd Jenkins, comme son leadership et son talent le laissent penser. À 20 ans, le deuxième ligne a disputé chaque rencontre du Tournoi des 6 Nations, titularisé en Ecosse et en Italie ; remplaçant contre l'Irlande, l'Angleterre et en France.

Le rugby, une histoire de famille

Né au pays de Galles à Bridgend, entre Swensea et Cardiff, en décembre 2002, Dafydd Jenkins est le fils d'Hywel Jenkins, ancien troisième ligne de Swensa ou de Neath, qui a disputé un match non-officiel avec le quinze du poireau, contre les USA, en préparation de la Coupe du Monde 1999. "D'après ce que j'ai entendu, c'était un bon joueur, mais un peu fou en dehors du terrain, lançait le fils, dans une interview pour le Daily Mail. Il savait qu'il avait le talent pour aller loin, mais il le vit à travers moi désormais, tout comme ma mère. Son surnom était Crazy Horse (le cheval fou), alors tous ses copains m'appellent Baby Horse (le petit cheval) !" N'en déplaise à son sobriquet, Dafydd Jenkins est plus taquin que fou, selon Rob Hunter, entraîneur des avants d'Exeter : "Il est très loyal avec ses amis. Il est plutôt sympa, social, il apprécie ses coéquipiers mais il est un peu sournois. Ça lui arrive de se moquer de moi ou de déconner un peu. Mais il reste bon délire, amusant." En revanche, sur un terrain, il n'est plus question de rigoler. "Il est très très compétitif. Il veut tout le temps gagner", poursuit le technicien. Pour preuve, il est capable de s'immiscer au milieu des U20 Sud-Africains lors d'un temps mort pour les perturber. Cette différence de comportement avec son père ne l'empêche pas d'être très proche de son entourage. "Sa famille est très importante pour Dafydd, il revient souvent chez lui. Il a une complicité spéciale avec son père qui a joué au rugby, mais avec sa mère aussi."

Après avoir débuté le rugby à Porthcawl et poursuivi au sein de l'académie des Ospreys, Dafydd Jenkins rejoint l'académie de l'Hartpury College, en Angleterre, où il joue avec la très réputée équipe de l'université. Cette dernière a déjà formé Ellis Genge, Jonny May ou Alex Cuthbert. Évoluer chez le voisin britannique, "c'est fou, pour le deuxième ligne. Au Pays de Galles, si un enfant anglais est transféré dans votre école, on vous dit : "Ne vous occupez pas de lui". En grandissant, on le reçoit de ses parents, mais c'est surtout ma grand-mère qui me l'inculque." Rivalité ou pas, qu'importe pour Rob Hunter qui devine vite un fort potentiel chez le joueur en l'observant. Qu'est-ce qui a plu à l'entraîneur des avants des Chiefs ? "Il est très grand, évidemment en rigole-t-il. Il a beaucoup grandi depuis, mais physiquement, il se démarquait. Mais je pense que la chose la plus importante c’est comment il se déplace sur un terrain. Il se déplace bien car c’est un joueur intelligent. Il courrait pour être toujours proche de l’action, proche de la balle, proche de là où le plaquage allait être fait. En Angleterre, nous n’avons pas de jeunes joueurs avec une telle vision du jeu en ce moment. Nous devons nous améliorer dans ce domaine-là, c’est un challenge."

Capitanat, bière et études

Arrivé à Exeter à l'été 2021, Dafydd Jenkins est lancé en professionnel à 18 ans. Au milieu des internationaux Jonny Hill, Sam Skinner ou Jonny Gray à son poste, il rentre dans la rotation. Après le départ des deux premiers à l'intersaison 2022, son temps de jeu augmente et il devient même le plus jeune capitaine de l'histoire de la Premiership à seulement 19 ans et 342 jours, contre les London Irish, en novembre dernier. L'occasion pour le deuxième ligne de guider des joueurs de la trempe de Scott Sio, Alec Hepburn ou Harry Williams. "Le voir capitaine cela peut surprendre de l'extérieur, si vous ne le connaissez pas, concède Rob Hunter. Nous avons beaucoup de respect pour lui, c'est un leader. Il a une grande influence sur ses coéquipiers et les gens autour de lui sur le terrain. Nous le voyons comme un futur capitaine du club. Même s'il n'a pas encore beaucoup d'expérience, il a le respect de tous les joueurs. C'est un jeune homme très compétitif !"

Malgré cette précocité, Dafydd Jenkins reste un jeune de 20 ans comme les autres. "Il aime boire un verre, une bière", lance le technicien. Il continue aussi ses études à l'université d'Exeter, où il est engagé dans un cursus en science du sport. "ça ne se fait peut-être plus trop maintenant. Il est en deuxième année, il a encore un an. Je pense qu'il peut continuer d'étudier tout en étant un joueur professionnel. Avec Christ Tshiunza, ils sont à fond dans les études", se réjouit l'entraîneur des Chiefs. Ce dernier se retrouve néanmoins à réaliser quelques aménagements. "Nous étions en Afrique du Sud pour jouer les Bulls en coupe d'Europe et nous avons pris le temps pour lui permettre de passer ses examens. Nous nous l'avons fait courir tard dans l'après-midi pour qu'il ait la journée de libre", rembobine-t-il. Les heures passées le nez dans les cahiers ne l'empêche pas, selon Rob Hunter, de "travailler très dur à l'entraînement. Si vous lui parlez de quelque chose, il va l’apprendre très vite et l’appliquer sur le terrain."

Dafydd Jenkins (à droite) et son coéquipier à Exeter, Henry Slade Huw Evans Agency / Icon Sport - Huw Evans Agency / Icon Sport

Le parcours de Dafydd Jenkins avec le quinze du poireau a mal débuté, avec une défaite historique face à la Géorgie, le 19 novembre dernier, à Cardiff (13-12). Un fait qui sera anecdotique s'il réalise une carrière internationale à la Alun Wyn Jones. Pour l'instant, le joueur d'Exeter est même en avance sur les temps de passage. Le deuxième ligne des Ospreys, lui aussi étudiant en parallèle de son début de carrière, en droit, a débuté avec le pays de Galles à "seulement" 20 ans, quand son cadet l'a fait à 19 ans. "Bien sûr, qu'il peut être un joueur de classe mondiale, conclut Rob Hunter. Il a montré tant de choses à son jeune âge ! Il côche pas mal de cases : il est grand, costaud… À condition qu’il reste en bonne forme, ça peut marcher. Il est très jeune, il a encore le temps. Il peut devenir un joueur très influent, un leader." Après 17 ans d'Alun Wyn Jones, le règne d'un nouveau deuxième ligne gallois a peut-être commencé.