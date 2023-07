En conférence de presse, la légende galloise Alun Wyn Jones s'est exprimé sur son arrivée à Toulon et ses motivations à l'entame d'une première aventure à l'étranger.

Pouvez-vous nous expliquer votre venue à Toulon et le cheminement des négociations ?

Quand j’ai pris la décision de quitter le monde international, j’ai eu le temps de réfléchir et de penser à ce que je voulais faire dans ce futur proche. Mon agent a eu un appel de Toulon. Le club a montré son intérêt via Pierre (Mignoni) et le président. Ils me voulaient immédiatement pour cette période spéciale. Je ne pensais pas que l'opportunité de signer à Toulon allait revenir. J’ai simplement décidé de la saisir.

Pourquoi avez-vous senti que c’était le bon moment ?

Quand Toulon m’avait contacté, j’avais des engagements et des priorités différentes notamment au niveau familial et du rugby international. Cette fois, c’était différent. J’ai une femme, trois filles, et on a senti que c’était une bonne chose. Je suis très heureux de venir à Toulon. On évoque souvent la culture du rugby, ici, j’ai découvert un nouveau monde. Je découvre ce que Pierre (Mignoni) veut mettre en place… Je suis ravi d’en faire partie !

Est-ce qu’il y a une possibilité que vous restiez au club à la fin de la coupe du Monde ?

Pour le moment, je préfère me concentrer sur cette période. Je joue au rugby depuis assez longtemps pour savoir que l’on ne peut pas prédire l’avenir. Il y a peu de temps, j’ai eu l’occasion de croiser Charles (Ollivon) au centre d'entraînement. Il a insisté sur le fait de bien entamer une saison, il m’a dit que c’était quasiment la chose la plus importante dans ce Top 14. Alors, il faudra être prêt.

Comment êtes-vous arrivé dans ce groupe, avec ce statut de joker coupe du Monde ?

Pour bien entrer dans un groupe, il faut une atmosphère propice chez les partenaires. Ma mentalité est de toujours penser au prochain match. On ne regarde jamais dans le passé. Je n’ai pas encore eu l’honneur de porter ce maillot. Tout ce que j’ai fait avant, ça ne compte pas. Je suis ici pour gagner le respect de Toulon, de mon coach, et de mes équipiers.

Pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas tenter l’expérience étrangère après la coupe du Monde

L’histoire est un peu compliquée… Quand l’opportunité de venir ici est arrivée, je ne pouvais pas la refuser. J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, mais il y a également beaucoup de choses que je n’ai pas eu le temps de faire. Je voulais jouer en France, dans un gros club. C’est pour ça que je suis devant vous.

Avez-vous discuté du club avec les anciens gallois du club, et avec Dan Biggar ?

J’ai évoqué Toulon avec Dan. Mais, je ne l’ai pas trop dérangé alors qu’il est en pleine préparation pour disputer le Mondial. Je n’ai pas eu l’occasion de parler avec Leigh (Halfpenny). J’ai évoqué ce club avec d’autres Gallois (rires). J’ai également parlé de Toulon avec d’autres légendes de notre sport. C’est pour cela que je parle d'honneur à l'idée de porter ce maillot à mon tour.

Que connaissez-vous de Toulon et du RCT ?

Je viens d’un endroit de Swansea qui ressemble à Toulon. Il y a juste plus de pluie ! Je savais situer Toulon, mais pour le reste, ça fait partie aussi de l’expérience de découvrir un nouvel environnement. J’ai parlé à des entraîneurs et des joueurs qui sont passés par ici. Mais, je veux découvrir les choses par moi-même. J’ai déjà joué à Mayol, c’était d’ailleurs assez spécial.

On vous écoute…

Toulon évoluait avec un maillot bleu ! En revanche, je ne me rappelle plus de l’année. L’ambiance était incroyable. Il y avait beaucoup de passion, c’était impressionnant. J’ai fait quelques recherches avant de m’engager ici notamment sur Félix Mayol, le muguet sur le blason. Puis, le stade est le cœur de la cité, tout se passe autour de cet endroit. Je connais aussi l’histoire des avants à Toulon et leur importance. C’est aussi pour ça que j’ai voulu en faire partie. La conquête, les mauls, la touche… Ça me parle ! En Top 14, je sais que ça sera relevé et le très haut niveau. La conquête sera primordiale. Si on n’avance pas, on n’arrivera à rien sur ce début de saison. On met l’accent sur ça, et moi, je vais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis venu pour ça !