Battus par le pays de Galles, à Cardiff, la semaine dernière, les Anglais devront réagir pour ne pas plonger dans une crise à un mois de la Coupe du monde. Pour l'occasion, Steve Borthwick a titularisé ses cadres pour la revanche à Twickenham, ce samedi (18h30).

Après un Tournoi des 6 Nations inquiétant pour les Gallois comme pour les Anglais, les premiers ont reçu les seconds. C'était la première sortie de ces deux équipes depuis la compétition continentale. L'occasion de se rassurer à un mois du début de la Coupe du monde. Ou au contraire, de s'inquiéter. Si les Anglais avaient fait le choix d'envoyer les remplaçants, les Gallois avaient aligné une équipe mixte. Bien leur en a pris, les hommes de Warren Gatland ont profité de cette rencontre pour s'imposer 20 à 9, emmagasiner de la confiance et plonger encore un peu plus dans le doute le XV de la Rose.

Les cadres de retour

Depuis la défaite à Cardiff, Steve Borthwick a réduit son groupe, annonçant l'identité des 33 joueurs qui traverseront la Manche pour disputer la Coupe du monde. Alors, forcément, cela se ressent sur la composition d'équipe qui voudra prendre une revanche sur le XV du Poireau. Seuls quatre éléments conservent une place de titulaire : Freddie Steward, Joe Marchant, George Martin et Will Stuart. Les Farrell, Itoje ou autre Marler font leur retour dans le quinze de départ. Ben Earl, en revanche, sera pour la première fois titulaire en sélection pour sa seizième cape. "Angleterre-Pays de Galles, c'est toujours un match spécial, et nous sommes heureux de déjà pouvoir les affronter à nouveau", a sobrement déclaré le sélectionneur anglais devant la presse. Avec plusieurs blessés dans son groupe de 33 (Ollie Chessum, David Ribbans, Tom Curry, Billy Vunipola, Manu Tuilagi et Jack Walker), Steve Bortwick a été obligé de garder trois réservistes avec lui : Jonny May, Guy Porter et Jonny Hill, qui sera remplaçant à Londres.

Des progrès à faire dans le jeu

Owen Farrell, capitaine des Anglais, a été plus volubile face aux journalistes. Pour lui, l'axe de progression se trouve dans le jeu. "Tout le monde pense qu'attaquer se résume à se faire des passes, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent ensemble. Il faut faire son travail à l'intérieur, par exemple, afin de préserver cet espace. Il faut prendre constamment les bonnes décisions. Où se trouve l'espace ? Il peut être dans le second rideau, dans l'axe, au large, sur le côté fermé... Vous ne pouvez pas toujours écarter pour contourner vos adversaires, n'est-ce pas ? Ça ne sert d'envoyer le ballon derrière pour être plaqué avant d'avoir franchi la ligne d'avantage", a détaillé l'ouvreur.

\ud83c\udff4?????? ?? ????? \ud83c\udff4??????



\ud83d\udc4a Your Welsh side to take on Lloegr at Twickenham



\ud83d\udcaa Pleidiol Wyf i’m Gwlad!#WelshRugby — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) August 9, 2023

Au Principality Stadium, les Anglais ont été maladroits en possession du ballon, commettant quatorze fautes de main. Malgré une supériorité physique dans le premier acte, le XV de la Rose n'a pas réussi à aller à dame, n'alimentant le tableau de score seulement par la botte de Marcus Smith. Face aux Gallois, le retour des cadres dans les lignes arrières devra amener plus de réussite proche de l'en-but adverse. À l'image du néo-racingman Henry Arundell. "Nous savons tous ce que nous pouvons faire ballon en main, complète Owen Farrell. Et on n'a pas l'impression qu'il faille faire trop de travail avec Henry, si ce n'est fixer la défense et lui laisser un demi-espace, peut-être moins." La semaine prochaine, pour parfaire leur préparation, les Anglais iront du côté de Dublin, qui n'est pas le meilleur endroit pour reprendre confiance. Alors, pour s'éviter une crise à moins d'un mois du Mondial, les sujets de sa Majesté seraient bien inspirés de dominer les Gallois...