Malgré la défaite, le sélectionneur Fabien Galthié est apparu plutôt souriant et positif dans une grande partie de son discours. Certes, il regrette que son équipe n’ait pas su mieux gérer la seconde période mais a insisté sur l’expérience collective engrangée par ses joueurs.

Le résultat était pour vous plus important que la manière sur cette rencontre ?

Quand on joue une telle rencontre, c’est qu’on recherche un contexte de compétition. C’est ce qu’on est venu chercher ici à Edimbourg, face à cette équipe d’Ecosse. Dans l’analyse du match et dans le vécu collectif du staff et des joueurs, tout est intéressant à analyser, à revoir. Surtout à vivre. Chaque match international est une expérience collective.

Ressentez-vous de la frustration après cette défaite et surtout après avoir mené 21 à 3 à la mi-temps ?

Tout ce que l’on a vécu, on le prend, on le garde. C’est de l’expérience collective. Nous avons mené 21 à 3 à l’issue de la première période, mais nous avons perdu la seconde. Nous sommes en pleine préparation, c’est un match de préparation. On le prend…

Vous aviez insisté durant la semaine sur le retard de votre équipe par rapport à l’Écosse en termes de préparation. Est-ce un élément qui peut expliquer le visage du XV de France en seconde période ?

Nous allons voir au fil du temps l’évolution de notre potentiel physique. Et on l’analysera. De manière très rationnelle, les Écossais ont commencé leur préparation un mois avant nous. Ils avaient construit une équipe avec une grosse expérience collective, la nôtre en avait un peu moins. Ça, c’est rationnel, ça se mesure. Et ça se voit. Au final, peu nous importe. Ce que l’on veut, c’est être compétitif. Il y a beaucoup de choses satisfaisantes. La deuxième mi-temps est aussi intéressante car nous devons essayer de comprendre pourquoi la situation a radicalement changé. Peut-être est-ce notre incapacité à tenir l’échange ? Nous sommes sur environ 40 minutes de temps de jeu effectif. Nous avions des finisseurs, tout ce qui fallait pour tenir l’échange. Ça n’a pas été le cas.

Le déficit d’expérience collectif peut-il expliquer les difficultés rencontrées en mêlée fermée ou sur la défense des ballons portés ?

Ce déficit, on peut le percevoir un peu partout dans le jeu. Aussi bien sur les phases organisées que dans le jeu de transition ou dans les connexions. Mais ce n’est pas grave. Ce match, il fait progresser les joueurs, il fait progresser notre jeu. Une cape apporte de l’expérience individuelle à nos joueurs et à notre équipe. C’est important. C’est un groupe qui avance.

Etes-vous satisfait de la performance affichée par les novices, notamment en première mi-temps ?

Je n’ai pas été surpris. C’est ce que nous voulions. Jouer pour l’équipe de France et porter le maillot, c’est d’abord une grande joie et une grande fierté. Les joueurs ne sont pas là pour être bridés. On a senti des joueurs totalement libérés, totalement dans l’action. Ils se sont montrés ambitieux.

La performance d’un garçon comme Louis Bielle-Biarrey peut-elle vous donner un mal de tête dans la perspective de la liste des 33 ?

(il rigole) Pourquoi aurais-je mal à la tête ? Au contraire, cela nous met en joie. Nous sommes très heureux quand les joueurs sont performants, malheureux dans le cas contraire. Depuis quatre ans, je vous dis que l’émulation est bénéfique à l’équipe de France. L’émulation est bonne pour les joueurs dans leur développement. Quand on développe les joueurs, on développe l’équipe de France. C’est notre objectif.

Vous n’êtes donc pas trop déçu après cette défaite ?

Nous avons un programme, nous allons rentrer, récupérer nos joueurs restés à Marcoussis et partir à Capbreton pour préparer le deuxième match…. Il n’y a pas trop de place pour la déception.

Comment va Demba Bamba, sorti blessé en début de seconde période ?

C’est une entorse de la cheville gauche qui semble bénigne. Ou raisonnable...

Comment envisagez-vous la composition de votre équipe pour le match retour contre l’Ecosse le week-end prochain ?

Il faudra encore patienter un peu et venir mardi à l’entraînement à Capbreton. Vous avez l’habitude et vous savez différencier les couleurs de chasubles à l’entraînement (rires). Nous allons d’abord partager ça avec les joueurs.