Ce premier match de préparation entre la France et l'Ecosse a été le théâtre de la première expérimentation du "bunker" pour les Bleus. Sanctionné d'un carton jaune suite à un plaquage haut, Zander Fagerson a finalement écopé d'un carton rouge après arbitrage vidéo.

Joel Jutdge l'avait annoncé, le "bunker" s'est concrétisé. La rencontre Ecosse - France a été marquée par la première expérimentation de ce nouveau système dans l'hémisphère nord. À la 50ème minute, Zander Fagerson est venu percuté à l'épaule la tête de Pierre Bourgarit au ras d'un ruck. Après arbitrage vidéo, l'arbitre Ben O'Keefe a décidé de sanctionner le pilier écossais d'un carton jaune dans l'attente d'un jugement plus dur, ou non, par les arbitres du "bunker". Finalement, Zander Fagerson a été définitivement exclu quatre minutes après sa "première exclusion" pour "mise en danger caractérisée sans circonstance atténuante".

Explication du patron des arbitres de World Rugby, dans les colonnes de Midi Olympique. "En cas de décision à 50-50, l’arbitre a la possibilité de donner un carton jaune afin que le jeu reprenne le plus vite possible, tandis que des arbitres placés dans le "bunker" ont les 10 minutes de l’expulsion temporaire pour décider si celle-ci doit être muée en expulsion définitive. On donnerait des cartons orange, en clair…"

Un rouge qui n'a pas condamné l'Ecosse

Totalement survoltés au retour des vestiaires, les Ecossais n'ont pas été stoppés par l'exclusion de Fagerson. À l'inverse, le XV du Chardon a infligé un 10-0 aux Français durant la période d'infériorité numérique et a semblé un ton au-dessus de ses opposants sur le plan physique. En fin de rencontre, les Ecossais ont même été capables de faire reculer les derniers mauls français et dresser un véritable rideau de fer pour garder leur succès.

Après une première période insipide, les hommes de Gregor Townsend sont montés de deux crans pour finalement terrasser le XV de France, malgré une dernière balle de match sur la sirène.