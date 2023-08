Après une première période ratée, l'Ecosse s'est montrée bien plus saillante dans le deuxième acte face au XV de France. Mais Gregor Townsend et ses hommes s'attendent déjà à une tout autre partie, samedi prochain à Saint-Étienne.

Où était l'Écosse pendant quarante minutes ? Pour leur deuxième match de préparation, les hommes de Gregor Townsend ont semblé totalement éteints face au XV de France durant le premier acte. Des difficultés criantes à tenir le ballon, des manquements défensifs et un manque de consistance évident ont relégué les Écossais à dix-huit points des Bleus à la pause (3-21). Mais au retour des vestiaires, les protégés de Fabien Galthié ont subi une déferlante du XV du Chardon. Les coéquipiers de Finn Russell comptaient même jusqu'à 93% de possession entre la 50ème minute et l'heure de jeu !

Finn Russell a notamment délivré une passe au pied pour l'essai de Darcy Graham. SUSA / Icon Sport - SUSA / Icon Sport

Le demi d'ouverture pestait d'ailleurs contre ce premier acte raté, en conférence de presse. "En première période, on a fait de bonnes choses mais on a commis trop de fautes, on n'a pas été assez précis. Ensuite, on marque rapidement et ça nous remet en selle. On avait la dynamique pour nous".

Une opposition bien différente à venir

Les Scots ont imposé des séquences infernales aux Bleus dès l'entame du second acte, avant que le déclic ne vienne grâce à Darcy Graham, estime le sélectionneur écossais. "On a dit qu'il fallait empêcher la France de marquer, il fallait qu'on soit meilleurs en défense, notamment autour des rucks. Il fallait aussi qu'on soit mieux placés sur le terrain. On était plutôt content de ce qu'on a produit offensivement, il fallait juste qu'on ait plus le ballon. Tout a changé avec notre premier essai, la dynamique était pour nous. Cela n'a rien changé d'avoir un joueur en moins, on a su se créer des occasions ".

Ce premier match de préparation entre la France et l'Ecosse a été le théâtre de la première expérimentation du "bunker" pour les Bleus.https://t.co/leKiTTZSwQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 5, 2023

Samedi 12 août, l'Ecosse retrouvera le XV de France, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Fabien Galthié devrait procéder à une large revue d'effectif en lançant ses joueurs "premium" dans la préparation au Mondial. Gregor Townsend, qui avait aligné son équipe type ce samedi, s'attend déjà à voir un tout autre visage des Bleus dans le Chaudron. "Je pense que la France va aligner une équipe complètement différente la semaine prochaine. Je serais surpris s'ils ne changeaient pas les choses".

Même son de cloche chez Finn Russell, qui a échangé son maillot avec Cameron Woki à l'issue de la rencontre. "Ce n'était pas leur meilleure équipe et la semaine prochaine sera bien différente. C'était compliqué à préparer, on ne les connaissait pas trop. On les connaîtra plus la semaine prochaine".