Après la courte défaite des Bleus en Écosse (25-21), les Bleus sont désormais tournés vers le match en France toujours face au XV du chardon. Voici donc le programme de la semaine à venir des Bleus.

"Il n’y a pas trop de place pour la déception", voilà les mots de Fabien Galthié au sortir du Écosse-France de ce samedi 5 août. Défaits 25-21 dans l'emblématique stade de Murrayfield face à l'Écosse, les Bleus veulent donc digérer le plus rapidement possible cette rencontre et basculer sur la semaine suivante. Une nouvelle semaine de travail qui attend les joueurs français, dans le sud-ouest cette fois. Après Monaco et Marcoussis en juillet, le XV de France va rester 3 semaines à Capbreton (Landes) pour peaufiner sa préparation à un mois du coup d'envoi du Mondial en France.

Les "premiums" rejoignent le reste du groupe ce dimanche

Hier, samedi 5 août, les Bleus quittaient Édimbourg pour regagner Paris dans la soirée. De la capitale française, le groupe France a pris un vol en direction de Biarritz dans la foulée. La ville basque est un point de passage pour les joueurs ayant fait le déplacement en Écosse avant de s'installer durablement du côté de Capbreton. L'équipe "bis" sera d'ailleurs rejointe ce dimanche par plusieurs joueurs "premiums" restés à Marcoussis pour le week-end. Un lieu où les favoris de la Coupe du monde vont prendre leurs quartiers jusqu'au 25 août et dans lequel ils ont leurs habitudes désormais. C'est dans cette commune des Landes qu'ils avaient déjà fait escale pour préparer le Tournoi des Six Nations 2023. Les joueurs seront d'ailleurs en présence de leurs familles, tout au long de ces trois semaines. Autre information, aucune entrée ni sortie ne se fera cette semaine dans le groupe des 42 joueurs.

Geoffroy-Guichard à guichets fermés

Mardi, les Bleus s'entraîneront avec une première séance ouverte aux médias à 16h30. Dès mercredi, un public attendu nombreux pourra venir montrer son soutien aux joueurs du XV de France pendant l'entraînement à haute intensité de la semaine. Le jeudi, à 12h, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonceront l'équipe qui disputera la rencontre retour face au XV d'Écosse. Ensuite, le vendredi 11 août, les Bleus prendront la direction de Saint-Etienne pour l'entraînement du capitaine et la traditionnelle conférence de presse. Enfin, la semaine se terminera avec cette nouvelle rencontre franco-écossaise au stade Geoffrey Guichard de Saint-Etienne à 21h, qui sera à guichets fermés. Après ce deuxième match de préparation, ils regagneront les Landes pour préparer le match face aux Fidji.