Ce jeudi, Fabien Galthié a dévoilé la composition des Bleus pour affronter l'Écosse ce samedi après-midi. Un quinze de départ rajeuni de 25 ans de moyenne d'âge et 12 sélections. Sur la feuille de match, l'UBB est la formation la mieux représentée.

25 ans de moyenne d'âge

C'est un fait, le XV de France prend un petit coup de jeune pour défier l'Écosse. Avec notamment deux joueurs de 20 ans nommés Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, le quinze de départ tricolore a 25 ans de moyenne d'âge. Le "doyen" se nomme Brice Dulin et portera le numéro 15. Le Rochelais a actuellement 33 ans.

12 sélections en moyenne

Vous me direz, ça va dans le sens d'une jeunesse qui prend de la place. Quand vous mettez trois joueurs sans cape, cela se ressent forcément au niveau des calculs. Au total, les quinze joueurs comptabilisent 183 sélections, soit un peu plus de 12 par joueur. Le plus capé est Brice Dulin avec 36 sélections. Sur le banc, l'arrière est battu par Baptiste Serin, qui devrait fêter face au XV du Chardon sa 43ème apparition avec le maillot bleu sur les épaules.

Dulin sixième capitaine de l'ère Galthié

C'est une petite surprise car certaines personnes attendaient Baptiste Couilloud, mais ce sera bien le Rochelais qui sera le capitaine des Bleus. Dulin est tout simplement le sixième joueur à être désigné capitaine depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

Les cinq premiers étant Charles Ollivon, Antoine Dupont, Baptiste Couilloud, Anthony Jelonch et Baptiste Serin. Ce dernier avait été nommé lors de la rencontre face à l'Italie au mois de novembre 2020 lors de l'Autumn Nations Cup.

Brice Dulin est le 6ème capitaine de l'ère Galthié. Icon Sport

3 néophytes

Ce sont des noms que l'on entend énormément en ce moment, et logiquement. Paul Boudehent, Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton vont vivre leur première sélection avec le XV de France sur la pelouse de Murrayfield. Révélations de ce début d'aventure avant le Mondial, les trois "minots" ont gagné le droit de porter la tunique frappée du coq et ils feront lors de ce premier match de préparation.

9 clubs représentés

En l'absence de tous les joueurs "premium", qui seront encore au repos pour cette première sortie du mois d'août, les plans sont quelque peu chamboulés. Alors sur la feuille de match, 9 clubs de Top 14 sont représentés : Toulon, La Rochelle, Lyon, Racing 92, Montpellier, Stade français, Bordeaux-Bègles, Pau, Toulouse.

4 joueurs de l'UBB

Les supporters bordelo-béglais peuvent être heureux. Ils verront 4 de leurs poulains fouler la pelouse de Murrayfield. Les Girondins prendront plaisir à reconnaître Matthieu Jalibert, Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey et Spili Falatea. Ce dernier prendra place sur le banc avec le numéro 18.