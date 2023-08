Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition de l’équipe qui affrontera l'Ecosse ce samedi (16h15). Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey sont bien titularisés tout comme Paul Boudehent. Arthur Vincent se retrouve sur le banc composé de cinq avants et trois trois-quarts. Voici ses explications.

Les titularisations de Gailleton et Bielle-Biarrey

C'est un peu le parcours idéal pour Emilien et Bielle-Biarrey. Ce sont des joueurs qui sont avec nous depuis le mois de novembre. Pour eux, il n'y a pas vraiment de surprise. Même s'ils sont jeunes ils sont préparés. On a décidé de les sortir de la Coupe du monde mais on n'avait déjà envie de les recupérer lors du Tournoi des 6 Nations... Sébastien Calvet et son staff nous ont vraiment aidé. ça leur donne de quoi rêver et pour réussir à faire de grande chose il faut rêver. Ce sont des joueurs qui s'imposent depuis la saison dernière. Il y a une montée en puissance cohérente. Ils sont polyvalents. C'est à nous de les accompagner pour qu'ils se développent. Ce que l'on attend d'eux c'est qu'ils mettent leurs qualités à disposition de l'équipe avec à la fois leur maturité et leur insouciance. Ils sont dans le top 5 des plus jeunes capés.

Boudehent, "un parcours différent"

Le parcours de Paul Boudehent est un peu différent. C'est l'équipe de France à 7 qui le révèle. Contre toute attente il bascule dans la hiérarchie sur plusieurs Tournois du circuit mondial. C'est à ce moment-là que comme Gabin Villière, Paul Boudehent prend une nouvelle dimension. Parmi les trois joueurs non capés c'est sans doute celui qui a le plus de maturité. Son parcours avec la Rochelle l'a amené vers le sommet même si cela faisait déjà un petit moment qu'il était avec nous.

Sur le capitanat de Brice Dulin

Le capitanat est tout sauf un hasard. Il le doit à sa persévérance et sa détermination depuis le début de la préparation. C'est un leader et il a la maturité nécessaire pour s'exprimer auprès de ses coéquipiers. Son absence a été liée à des blessures mais aussi à la forme du moment de Melvyn Jaminet et Thomas Ramos. Nous avons préféré laisser Brice (Dulin) à disposition de La Rochelle plutôt que de le faire venir pour quelques jours à Marcoussis alors que nous allions faire un 6-2 sur le banc. La forme du moment fait que Brice Dulin est venu chercher le maillot. Il a aussi un pied gauche. Intéressant pour la couverture du terrain et pour chercher des espaces. Il apporte une forme de jeu au pied différente.

Le résultat n'est pas un sujet

Le résultat n'est pas un sujet. Nous sommes très heureux d'avoir quatre matchs de préparation car ça nous met déjà dans le jus pour composer les équipes et travailler avec des joueurs qui changent de statut. Cela permet aussi de faire bouger le groupe et nous mettre sous pression. On ne veut pas être dans le confort, le haut niveau c'est le chaos. Ce mois de préparation nous met déjà dans une position inconfortable. On se lance un peu dans l'inconnu. En tout cas nous nous sommes préparés même si nous avons un mois de retard sur la préparation des autres nations, notamment l'Ecosse. On se prépare à jouer un match international face à la cinquième nation du monde. On verra ce que ça va donner.

La composition : 15. Dulin (cap.) ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Gailleton, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Jalibert, 9. Couilloud ; 7. Macalou, 8. Tanga, 6. Boudehent ; 5. Chalureau, 4. Woki ; 3. Bamba, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Willemse, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Hastoy, 23. Vincent.