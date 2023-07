Élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20 en étant surclassé, le troisième ligne Marko Gazzotti (18 ans) est un des talents les plus prometteurs du rugby français. Il a fait le choix de quitter Grenoble et de rejoindre Bordeaux pour poursuivre sa folle progression.

"Je suis rentré trois ou quatre jours à la maison avant de repartir en vacances, donc oui, j’ai pu constater que les gens nous avaient beaucoup suivis. Ne serait-ce qu’à notre arrivée en France, avant de reprendre le train, certaines personnes nous reconnaissaient venaient nous féliciter…" Dans une interview accordée au Midi Olympique, Marko Gazzotti s'étonnait presque de sa célébrité nouvelle, ainsi que celle de ses partenaires. Pourtant, ses charges dévastatrices, son aisance ballon en main et ses plaquages appuyés auront marqué les nombreux suiveurs des U20 tricolores. Le titre de champion du monde et les résultats des Bleuets ont mis définitivement la lumière sur le troisième ligne centre.

Révélé lors des 6 Nations

Par où commencer la carrière de Marko Gazzotti ? Selon lui, un de ses premiers tournants s'est joué lors de sa première année à Grenoble, lors de la saison 2019-2020. Mais pas sur les terrains, plutôt en dehors, durant le confinement : "Je pense que ce moment a beaucoup compté dans mon développement physique, c’est une évidence. Pendant un an et demi sans jouer, on a fait beaucoup de musculation (il a pris 12 kg, N.D.L.R.) et de travail physique." Un travail qui paye. Même pas trois semaines après avoir soufflé ses dix-huit bougies, il a débuté en Pro D2 en octobre dernier, lançant sa carrière professionnelle en jouant dix-sept minutes lors d'un déplacement à Vannes. Son nom a été coché neuf fois sur une feuille de match la saison dernière (trois titularisations), dont sur celles de la demi-finale contre Mont-de-Marsan et le barrage d'accession contre Perpignan. Mais pas lors de la finale de Pro D2 contre Oyonnax : "J’avais participé à la demie contre Mont-de-Marsan une semaine auparavant alors, forcément, c’était une déception que de louper le match le plus important derrière. Après, il s’agissait d'un choix sportif des coachs que je devais respecter."

Ça plane pour Marko Gazzotti cet été

Sa saison a aussi été marquée par ses performances avec le maillot frappé du coq. Dès la deuxième rencontre du Tournoi des 6 Nations U20 contre l'Irlande, il est installé comme le porteur du numéro huit. Ses performances, déjà, avec ses deux compères de la troisième ligne Oscar Jégou et Lenni Nouchi n'étaient pas passées inaperçues. Excellent porteur de balle et omniprésent en défense, il s'est révélé aux yeux de toute la planète rugby. Il a fini par être élu meilleur joueur de la compétition. Aussi auteur de trois essais durant le Mondial U20, il a vécu une saison aussi complète que longue : "Je suis d’ailleurs justement parti une semaine pour décompresser un peu et essayer de couper, car la saison a été très longue, lâchait-il, sourire en coin. Depuis le début de la dernière préparation avec Grenoble vers la fin du mois de juin 2022, il s’est écoulé plus de treize mois, c’est quand même beaucoup… C’est pourquoi cette semaine de coupure totale m’était nécessaire avant de revenir sur les terrains."

Un futur à Bordeaux

Son retour sur les terrains se fera sûrement à Chaban-Delmas et non au Stade des Alpes. Selon nos informations, Marko Gazzotti sera un joueur de l'UBB la saison prochaine. Dans le Midi Olympique du 24 juillet, le troisième ligne s'était montré évasif concernant son avenir : "C’est sûr que je commence à me poser des questions… Mais il est beaucoup trop tôt pour me prononcer sur ces choses-là, surtout alors que je suis en pleine semaine de coupure. On verra bien à mon retour ce qu’il convient de faire pour l’avenir." Si Bordeaux a dû dépenser 420 000 euros pour racheter son contrat, c'est un investissement sur le long terme pour un joueur qui n'aura que 19 ans à la mi-septembre. Beaucoup de clubs auraient aimé avoir le troisième ligne dans leur paquet d'avants. Le principal intéressé a déclaré, lui, seulement vouloir jouer et progresser, qu'importe ce prix d'achat qui donnerait presque le tournis. Pour continuer son ascension fulgurante.